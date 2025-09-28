62,8 proc. Polaków popiera pomysł nocnego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w całym kraju - wynika z najnowszego sondażu SW Research dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest natomiast 20,7 proc.
Ankietowanych zapytano, „Czy Pana/Pani zdaniem zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach powinien obowiązywać na terenie całej Polski?”.
62,8 proc. za prohibicją
Jak podano, 62,8 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, w tym 39,4 proc. wybrało opcję „zdecydowanie tak”, a 23,4 proc. „raczej tak”.
Odmiennego zdania było 20,7 proc. respondentów, z czego odpowiedź „zdecydowanie nie” zaznaczyło 9,7 proc., a „raczej nie” - 11 proc.
Opcję „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało natomiast 16,5 proc. badanych.
Badanie zostało zrealizowano 24 września 2025 metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview). W ramach badania przeprowadzono 846 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.
CZYTAJ WIĘCEJ: Będzie nocna prohibicja w Warszawie! Ale… tylko w dwóch dzielnicach. Radni zagłosowali za jej pilotażowym wprowadzeniem
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/741743-ponad-60-proc-polakow-popiera-nocna-prohibicje-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.