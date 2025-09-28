„Zmiany są związane z marksistowską wizją szkoły i społeczeństwa. To jest pedagogika krytyczna. Chodzi o to, żeby człowieka wprowadzić w nurt oderwany od wiedzy, wymagań. Uczeń ma czuć się dobrze. Że ma dobrostan, szkoła nie ma być opresyjna. Nie ma być ocen numerycznych tylko opisowe, żeby dziecko nie poczuło się źle. Minister edukacji przekazała, że uczeń sam sobie będzie wystawiał oceny z zachowania. Stres ma zniknąć” - powiedziała prezes stowarzyszenia „Nauczyciele Dla Wolności” Agnieszka Pawlik-Regulska na antenie Telewizji wPolsce24.
Pawlik-Regulska odniosła się do zapewnień minister edukacji Barbary Nowackiej o braku ingerencji w spis lektur szkolnych.
Pani minister Nowacka wyraźnie mówiła, że zmian w lekturach nie będzie. To było 30 lipca. Tak samo brzmiał komunikat na X Ministerstwa…
