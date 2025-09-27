19 października o godzinie 13:00 Mszą Świętą w warszawskiej Bazylice Świętego Krzyża rozpocznie się Narodowy Marsz Papieski. Na wydarzenie zaprosiła Małgorzata Żaryn, jako jego współorganizator, w „Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24. „Warto przyjść z bardzo wielu różnych powodów, między innymi takich, o których dzisiaj mówimy - żeby się otrząsnąć i wzmocnić własną taką świadomość - i to jest kwestia bezpieczeństwa - polską, chrześcijańską - zarówno patriotyczną, jak i religijną i etyczną” - podkreśliła.
Już po raz trzeci w Warszawie odbędzie się Narodowy Marsz Papieski. Odbywające się 19 października wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13:00. Współorganizatorem wydarzenia jest Małgorzata Żaryn, która była jednym z gości „Salonu Dziennikarskiego” na antenie Telewizji wPolsce24.
Dlaczego warto przyjść na Narodowy Marsz Papieski?
Warto przyjść z bardzo wielu różnych powodów, między innymi takich, o których dzisiaj mówimy - żeby się otrząsnąć i wzmocnić własną taką świadomość - i to jest kwestia bezpieczeństwa - polską, chrześcijańską - zarówno patriotyczną, jak i religijną i etyczną
— podkreślała Małgorzata Żaryn.
Chodzi o to, żeby przypomnieć sobie słowa Jana Pawła II i korzystać z jego dziedzictwa. Jest to o tyle ważniejsze, że właśnie mamy z edukacją i z kulturą to, co mamy
— zwróciła uwagę.
Zapraszam państwa bardzo serdecznie na trzeci już marsz, który rozpocznie się Mszą Świętą o 13:00, 19 października, w Bazylice Świętego Krzyża. Następnie, o 14:00, wyruszymy w kierunku Placu Zamkowego, składając po drodze uszanowanie błogosławionemu Prymasowi Tysiąclecia i zatrzymując się przed Matką Bożą Pasawską oraz przed tablicą upamiętniającą wizytę świętego Jana Pawła II na Placu Zamkowym. Dojdziemy do Placu Zamkowego, do Kolumny Zygmunta i tam się zatrzymamy jeszcze na chwilę, żeby móc posłuchać słów naszych niezłomnych kapłanów, bo akurat tak się składa, że to jest Dzień Kapłanów Niezłomnych
— przypomniała.
