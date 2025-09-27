We Francji rośnie liczba aborcji. Jak podał dziś urząd statystyczny (Drees), w ubiegłym roku zginęło w ten sposób ponad 250 tys. małych Francuzów. To 3 proc. więcej niż w roku poprzednim. Tendencji tej towarzyszy najniższy w historii wskaźnik urodzeń we Francji. Na 100 urodzeń przypada 38 aborcji.
Aborcja w konstytucji
Zdaniem socjologów wzrost liczby aborcji jest związany z trudną sytuacją gospodarczą i społeczną. Nie bez znaczenia jest też wydłużenie w 2022 r. okresu legalnej aborcji z 12 na 14 tydzień ciąży oraz wpisanie w 2024 r. „prawa do aborcji” do konstytucji.
91 proc. Francuzek wie, że aborcja rani kobiety
Pomimo towarzyszącej tym zmianom prawnym poraborcyjnej propagandy, Francuzki są jednak świadome, że „usunięcie ciąży” jest doświadczeniem, które głęboko naznacza kobiety. 91 proc. badanych przyznaje, że aborcja pozostawia „trudne do zniesienia ślady psychiczne”.
Wzrost we wszystkich kategoriach wiekowych
Jak podał cytowany przez Famille Chrétienne urząd statystyczny, wskaźnik korzystania z aborcji rośnie we wszystkich kategoriach wiekowych, jednakże praktyka ta jest najbardziej powszechna wśród młodych kobiet w wieku od 20 do 29 lat. Na 1000 kobiet w wieku od 15 do 49 lat przypada 17,3 aborcji.
Łatwiej o aborcję niż o pomoc dla kobiety w ciąży
Ruch obrony życia Alliance VITA podkreśla, że nigdy w historii Francji dostęp do aborcji nie był tak łatwy. Brakuje natomiast adekwatnej pomocy dla kobiet w ciąży. Badania pokazują, że Francuzi chcą mieć więcej dzieci (2,27 dzieci na kobietę), niż wskazuje na to rzeczywisty wskaźnik urodzin (1,62).
