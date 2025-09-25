„Każdy z rodziców, który złożył deklarację o wypisaniu dziecka, powinien teraz sprawdzić, czy ten przedmiot został skreślony z listy przedmiotów, które wyświetlają się w dzienniku elektronicznym przy nazwisku jego dziecka. Jeżeli tak nie jest, jeżeli jakoby zostało dziecko zwolnione, czy zwolnione usprawiedliwione, czy jakiekolwiek inne określenia tam się pojawiają, to oznacza, że jest w systemie i zostanie policzone do frekwencji ogólnej tego przedmiotu. A to ma być główny argument pani minister, ażeby przedmiot ten w przyszłym roku stał się obowiązkowy” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, przedstawicielka Ruchu Ochrony Szkoły - Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły.
Przypomnijmy, dziś kończy się termin, w którym rodzice mogą wypisać swoje dziecko z nieobowiązkowego przedmiotu „edukacja zdrowotna”, forsowanego przez szefową MEN Barbarę Nowacką!
„Rodzice byli źli od samego początku”
Nowacka - rozgoryczona po tym, jak prezydent wypisał swojego syna z tychże zajęć - próbowała uderzać, mówiąc, iż Karol Nawrocki nie przeczytał podstawy programowej, podobnie jak rodzice, którzy wypisują swoje dzieci z edukacji zdrowotnej. Dopytywana o to, czy to już nie tylko prezydent jest zły, ale rodzice również, Hanna Dobrowolska odparła ironicznie, że „rodzice byli źli od samego początku”.
Rodzice obnażyli właściwy zamiar minister Nowackiej, który drzemał i drzemie nadal w formule tego przedmiotu. To my pierwsi podnieśliśmy larum, kiedy przeczytaliśmy podstawy programowe, które zostały ujawnione 31 października ubiegłego roku w pierwszej formule. Wówczas to zachowania auto seksualne w normie medycznej były zaproponowane dzieciom od klasy IV do VI jako jeden z punktów podstawy programowej. Każdy potrafi czytać ze zrozumieniem i wie, czym jest ta terminologia medyczna
— mówiła ekspert oświatowy.
„Sukces jest nasz, a nie minister Nowackiej”
Wtedy w związku z tym obudziliśmy się. Dzisiaj jest rzeczywiście ostatni dzień, ażeby dzieci wypisać z tego przedmiotu. I pani minister Nowacka od tamtego momentu, odkąd napotkała na ten ewidentny opór wielu manifestacji, stosowała frazeologię i stylistykę atakującą, zamiast przyznać, że prawa są po naszej stronie, co zresztą w końcu ujawniło się w przesunięciu tego przedmiotu do zakresu przedmiotów nieobowiązkowych. To rzeczywiście jest wielki nasz sukces, a nie minister Nowackiej. Natomiast groźba istnieje cały czas
— zaznaczyła Hanna Dobrowolska.
Powiedziała, że „w tej chwili determinacja, z jaką ministerstwo, kuratoria, dyrektorzy ten projekt wprowadzają do szkół, świadczy o absolutnie złych intencjach”.
Rodzice są zastraszani, dzieci, które nie chcą chodzić na ten przedmiot, są szykanowane w niektórych szkołach, w innych gremialnie do 100 proc. uczniów wypisuje się, to znaczy rodzice ich świadomie wypisują ich z tego szkodliwego pseudozdrowia
— podkreśliła.
Sprawdź status w dzienniku elektronicznym!
Hanna Dobrowolska zwróciła uwagę na fakt, że „dzisiaj mamy ostatni dzień możliwości wypisania z tego przedmiotu, ale to nie jest koniec walki”.
Okazuje się, że dzieci, które nawet zostały wypisane z edukacji zdrowotnej, niestety nie zostały odpowiednio odnotowane w dziennikach elektronicznych i to jest naszym zdaniem rodzaj fałszerstwa, który chce porównać do fałszerstwa wyborczego. Nie jest ważne, kto zagłosował, ważne jest, kto głosy liczy. Tutaj mamy do czynienia z identyczną sytuacją. Każdy z rodziców, który złożył deklarację o wypisaniu dziecka, powinien teraz sprawdzić, czy ten przedmiot został skreślony z listy przedmiotów, które w dzienniku elektronicznym przy nazwisku jego dziecka się wyświetlają. Jeżeli tak nie jest, jeżeli jakoby zostało dziecko zwolnione, czy zwolnione usprawiedliwione, czy jakiekolwiek inne określenia się tam pojawiają, to oznacza, że jest w systemie i zostanie policzone do frekwencji ogólnej tego przedmiotu. A to ma być główny argument pani minister, ażeby przedmiot ten w przyszłym roku stał się obowiązkowy
— wyjaśniła.
Więc teraz znowu kolejny ruch dla świadomych rodziców. Sprawdzamy status tego przedmiotu w dzienniku elektronicznym i nie dajemy się nabrać. A jeżeli istnieje jakakolwiek nieprawidłowość, to polecamy adres, który został specjalnie stworzony przez Instytut Ordo Iuris – zgł[email protected], ażeby takie naruszenia właśnie zgłaszać, wówczas możemy dociekać naszych praw przed sądem, bo to są prawa konstytucyjnie zagwarantowane
— wskazała ekspert oświatowy.
Treści prozdrowotne w podstawie programowej
Podkreśliła, że „treści prozdrowotne istnieją w podstawie programowej od kilkudziesięciu lat”.
Dokonaliśmy analizy porównawczej. W 18 pozostałych przedmiotach istnieją treści prozdrowotne. Sam Ośrodek Rozwoju Edukacji kiedyś na zlecenie Ministerstwa Edukacji sporządził specjalną broszurę na ten temat, informując nauczycieli i dyrektorów, z których przedmiotów mogą wyjąć jak gdyby treści zdrowotne i je szczególnie wyeksponować. To miało miejsce 5 lat temu. Ta ekspertyza dalej istnieje na stronie ORE. Nawet jej nie ukryli. W związku, z czym my się odwołaliśmy do tego dokumentu, pokazując, że od nauczania początkowego mamy czyścić zęby, zakładać czapki, uważać na to, jaka jest temperatura na zewnątrz i nie jeść tłustych produktów, żywić się zdrowo. W związku, z czym te banały, które opowiadała pani minister przez całe miesiące, naprawdę świadczą o tym, kto przeczytał podstawę programową i dodatkowe materiały również z innych przedmiotów. A kto nie ma pojęcia o praktyce szkolnej, niestety tą osobą jest pani minister
— zaznaczyła Hanna Dobrowolska.
