„Cały czas patrzymy na ręce minister Nowackiej. Mówienie, że tam tylko troszeczkę jest treści niewłaściwych, a reszta jest w porządku, też już obaliliśmy” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Magdalena Czarnik, prezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci, należącego do Koalicji na rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. „Jeśli nie wycofamy edukacji zdrowotnej w całości, to ilość perwersyjnych, obscenicznych i pornograficznych elementów w podstawie programowej i w materiałach do zajęć będzie rosnąć” - podkreślała.
Magdalena Czarnik przyznała, że jeśli chodzi o sukces w przypadku edukacji zdrowotnej, „to jest to sukces pani Nowackiej wobec jej mocodawców”.
To nie jest jej pomysł na tę edukację zdrowotną. Tego typu perwersyjne zajęcia, które niszczą dzieci i normy w dziedzinie seksualności w życiu społecznym, zostały wymyślone dużo wyżej niż biurko pani Nowackiej…
