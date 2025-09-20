WIDEO

Głośna afera wokół dzielnicowej z Tarnobrzega. Policjantka zabrała głos: Ten domniemany "pseudokibic" jest moim partnerem

Policja / autor: Fratria

Ten domniemany „pseudokibic” jest moim partnerem, z którym ja zamieszkuję. Ja w tym czasie, ja tam zamieszkiwałam” - powiedziała policjantka Kinga Bogacz, będąca bohaterką głośnego skandalu.

Polska opinia publiczna od kilku dni zajmuje się sprawą policjantki Kingi Bogacz, dzielnicowej z Tarnobrzega, która z dnia na dzień stała się znana z tego, że według relacji mediów „przyłapano ją w łóżku jednego z pseudokibiców”.

Postawiono jej zarzut niezgodnego z prawem sprawdzania danych na temat jednego z mieszkańców Tarnobrzega w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, a następnie zawieszono w obowiązkach służbowych

— napisał Kanał Zero.

Policjantka się odniosła

Do oskarżeń Kinga Bogacz odniosła się na Kanale Zero.

Ten domniemany „pseudokibic” jest moim partnerem, z którym ja zamieszkuję. Ja w tym czasie, ja tam zamieszkiwałam

— mówiła.

Ciężko jest wyjść na ulicę, wiedząc, że wszyscy wytykają cię palcami

— podkreślała.

Różne oferty dostawałam. Wchodzę, że tak powiem, w spam, patrzę mężczyzna z kobietą, z dzieckiem na zdjęciu, a on mi pisze piękną ofertę

— powiedziała w Kanale Zero.

Być może to jest uderzenie w moją osobę personalnie. Być może to też jest uderzenie w Komendę Miejską Policji oraz całą instytucję policji

— oceniła.

as/Kanał Zero

