Firma Arche, prowadząca m.in. sieć hoteli w Polsce, zaproponowała swój nieszablonowy program prodemograficzny. Po pierwsze firma płaci swoim pracownikom 10 tys. zł za urodzenie każdego dziecka. Co więcej, firma oferuje bezpłatną organizację chrzcin lub innej imprezy okolicznościowej związanej z narodzinami dziecka dla pary, która wykaże, że poczęła dziecko w czasie pobytu w jednym hoteli Arche.
Polska zmaga się z jednym z największych wyzwań naszych czasów – kryzysem demograficznym. Dlatego w Arche nie poprzestajemy na słowach – uruchomiliśmy program realnych zachęt dla naszych pracowników, nabywców mieszkań i gości hoteli. Naszym programem chcemy przyczynić się do zahamowanie narastającego kryzysu
— pochwaliła się na swoim Facebooku firma Arche.
Uruchomiliśmy program mający na celu zahamowanie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Seria zachęt dla pracowników, nabywców mieszkań i hotelowych gości, ma obejmować bezpłatne imprezy okolicznościowe z okazji narodzin, a nawet nagrody w wysokości 10 tys. zł, motywujące do rodzenia dzieci. Warto dodać, że hotele sieci Arche honorują również 10 proc. zniżki wynikające z Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora, a dzieci do 3 roku życia gościmy za darmo. Tymi działaniami pragniemy zwrócić uwagę na rosnący problem demograficzny, a także zachęcić inne firmy do wdrażania kolejnych zachęt promacierzyńskich
— można przeczytać na stronie sieci hoteli Arche.
Arche prowadzi też działalność deweloperską i w tym zakresie również obowiązuje jej program prodemograficzny. Osoby, które kupiły lokal mieszkalny od Arche i następnie urodziły dzieci mogą otrzymać 10 tys. zł na każde z nich.
„Biznes powinien mocniej włączać się w problemy społeczne”
Dlaczego firma Arche podejmuje tego typu kosztowne działania?
Biznes powinien mocniej włączać się w problemy społeczne w tym wspierać odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. W 2026 r. Polska wyda na obronność blisko 5 proc. PKB, co nominalnie może oznaczać nawet ponad 200 mld zł, tylko co z tego skoro unicestwi nas demografia
— tłumaczył Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche, cytowany przez portal money.pl. jego firma w Otwocku wystartowała niedawno z programem mieszkań senioralnych Arche Pokolenia.
Teraz poszerzamy go o wsparcie dla rodziców, którzy zdecydują się na poprawę naszej sytuacji demograficznej. Każda para, która w trakcie pobytu w jednym z 23 hoteli sieci Arche zadba o poczęcie dziecka, otrzyma gratisowe przyjęcie rodzinne związane z narodzinami np. chrzcinami, zorganizowane w jednym z naszych sal eventowych lub restauracji. Za to benefitów w postaci 10 tys. zł za każde urodzone dziecko mogą się spodziewać pracownicy firmy oraz nabywcy naszych mieszkań przez pięć lat od daty zakupu lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe
— zapowiedział Grochowski.
W świecie, gdy firmy próbują się często wyróżnić w wiele niepozytywnych sposób, jak na przykład poprzez promocję ideologii LGBT, warto docenić działalność firmy, która promuje się w zupełnie inny sposób - poprzez konkretny program prodemograficzny.
tkwl/Facebook ARCHE Hotele/arche.pl/money.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/740947-siec-hoteli-nagradza-pary-za-poczecie-dziecka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.