Stosowanie marihuany wiąże się z niemal czterokrotnie większym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2 - wynika z analizy obejmującej dane ponad 4 mln dorosłych osób z Europy i USA.
Wyniki analizy zostały zaprezentowane podczas dorocznego zjazdu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą w Wiedniu.
Autorzy pracy z Boston Medical Center (USA) przeanalizowali dokumentacje elektroniczną blisko 100 tys. pacjentów w wieku 18-50 lat, którzy przyznali się do używania marihuany. U części z nich miało ono charakter okazjonalny, u niektórych było uzależnieniem.
Następnie grupę tę porównano z ponad 4 mln osób nigdy niekorzystających z tej używki. Wszystkich uczestników obserwowano przez pięć lat.
Większa szansa zachorowania na cukrzycę
W tym czasie cukrzyca rozwinęła się u 2,2 proc. użytkowników marihuany i u 0,6 proc. osób z grupy kontrolnej. Po uwzględnieniu innych czynników ryzyka, takich jak podwyższony poziom cholesterolu, nadciśnienie tętnicze, choroby serca czy nadużywanie alkoholu, naukowcy obliczyli, że ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 było blisko cztery razy wyższe u osób sięgających po marihuanę.
Wraz z rosnącą dostępnością marihuany i jej coraz powszechniejszą akceptacją społeczną ważne jest zrozumienie, jakie zagrożenia dla zdrowia może ona nieść
— powiedział dr Ibrahim Kamel, główny autor badania.
Jego zdaniem w świetle otrzymanych wyników powinno się edukować osoby korzystające z tej substancji psychoaktywnej, że mogą być bardziej zagrożone wystąpieniem cukrzycy.
Autorzy badania podkreślili jednak, że ich praca nie dowodzi bezpośrednio, iż marihuana powoduje cukrzycę, a jedynie wskazuje na wyraźną korelację. Choć - zaznaczyli - wziąwszy pod uwagę, że badanie przeprowadzono na bardzo dużej grupie pacjentów, należy zachować ostrożność podczas jej stosowania. Warto edukować na ten temat pacjentów oraz lekarzy i potwierdzić to odkrycie kolejnymi, długoterminowymi badaniami.
Na całym świecie używanie marihuany stale rośnie. Szacuje się, że w 2021 r. liczba użytkowników sięgała 219 mln osób, czyli 4,3 proc. dorosłej populacji. Mimo badań długoterminowe skutki metaboliczne stosowania marihuany pozostają nieznane. Niektóre doniesienia naukowe sugerują jej potencjalne właściwości przeciwzapalne lub wspomagające kontrolę masy ciała, inne budzą obawy dotyczące metabolizmu glukozy i insulinooporności.
