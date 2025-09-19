Ponad połowa Polaków nie ufa sądom. Zaufanie do sądownictwa spadło w ciągu roku o 6,2 pkt proc., a zdecydowana nieufność wzrosła o 10 pkt proc. - wynika z opublikowanego w piątek sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolita”. „Przeciętny obywatel naprawdę ma ‘w nosie’ czy sędzia jest powołany przez Lecha Wałęsę, Bronisława Komorowskiego czy Andrzeja Dudę” - napisał na platformie X mec. Bartosz Lewandowski.
W październiku 2024 r., rok po wyborach parlamentarnych, odnotowano najwyższy od ośmiu lat poziom zaufania do wymiaru sprawiedliwości – deklarowało je 42,3 proc. respondentów badania IBRiS dla „Rz”. Obecnie sądom ufa jedynie 36,1 proc. przepytanych osób, przy czym „zdecydowanie ufa” jedynie 2,3 proc. To rekordowo niski odsetek - zaznaczył dziennik.
W ubiegłym roku odpowiedziało w ten sposób 5,3 proc. respondentów, nie wspominając już o tym, że w 2016 r. Temidzie zdecydowanie ufało 12,9 proc. Polaków. Jednocześnie w ciągu ostatniego roku aż o 10,1 pkt proc. wzrósł odsetek osób, które sądom zdecydowanie nie ufają (z 13 proc. do 23,1 proc.)
— podkreślono w tekście.
W przypadku Trybunału Konstytucyjnego zaufanie jest na tym samym poziomie co przed rokiem i wynosi 30,3 proc., z tym że odsetek zdecydowanie ufających spadł z 6,6 proc. do 5,5 proc. Natomiast od jesieni 2024 r. współczynnik nieufności do tej instytucji wzrósł z 49,7 do 54,5 proc. Zaufanie do prokuratury spadło z kolei z 40 proc. do 37,4 proc.
Rozstrzyganie sporów i ściganie przestępstw są bardzo istotnymi czynnikami życia społecznego, a zaufanie do instytucji powołanych do ścigania, wymierzenia sprawiedliwości i rozstrzygania konfliktów ma kluczowe znaczenie dla aprobaty sposobu, w jakim się to odbywa
— skomentował Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Do wyniku sondażu odniósł się również na platformie X mec. Bartosz Lewandowski.
Tak złego zdania o sądach i sędziach w Polsce jeszcze nie było… Sędziowie powinni zrozumieć, że pełnią urząd w służbie obywatelom. I przestać zajmować się sobą i kwestionowaniem statusu swoich kolegów i koleżanek.
Uchylanie wyroków w sprawie głośnych zabójstw, przedłużanie postępowań poprzez wyłączanie sędziów z uwagi na ich status czy nawoływanie do stosowania środków represji finansowej przez UE wobec Polski to recepta na jeszcze większe pogłębienie kryzysu wizerunkowego sądów.
Przeciętny obywatel naprawdę ma „w nosie” czy sędzia jest powołany przez Lecha Wałęsę, Bronisława Komorowskiego czy Andrzeja Dudę.
Dla niego najważniejsze jest to aby było sprawnie, kulturalnie, sprawiedliwie i żeby sędzia znał sprawę i pochylił się na argumentami stron.
— napisał.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/740918-ponad-polowa-polakow-nie-ufa-sadom-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.