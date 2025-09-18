Makabra w zakładzie mięsnym! Mężczyznę wciągnęła... maszyna. Lekarzom nie udało się uratować jego życia

Wczoraj wieczorem doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z zakładów mięsnych w Kutnie. Mężczyznę w czasie wykonywania pracy wciągnęła… maszyna. Pomimo wysiłku, lekarzom nie udało się uratować jego życia. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Do makabry w zakładzie mięsnym w Kutnie doszło wczoraj około godziny 21:00. Na miejsce zdarzenia przyjechała nie tylko straż pożarna, ale również policja i zespół ratowników medycznych.

Tragiczna śmierć

50-letni obcokrajowiec został zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala w stanie ciężkim. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować

— przekazała asp. Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Kutnie, która wyjaśni dokładne przyczyny i okoliczności tragicznego zdarzenia.

