Wczoraj wieczorem doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z zakładów mięsnych w Kutnie. Mężczyznę w czasie wykonywania pracy wciągnęła… maszyna. Pomimo wysiłku, lekarzom nie udało się uratować jego życia. Sprawą zajmuje się prokuratura.
Do makabry w zakładzie mięsnym w Kutnie doszło wczoraj około godziny 21:00. Na miejsce zdarzenia przyjechała nie tylko straż pożarna, ale również policja i zespół ratowników medycznych.
Tragiczna śmierć
50-letni obcokrajowiec został zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala w stanie ciężkim. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować
— przekazała asp. Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Kutnie, która wyjaśni dokładne przyczyny i okoliczności tragicznego zdarzenia.
tt/TVN24/”Super Express”
