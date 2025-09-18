Spór Schnepf z Kanałem Zero dobry dla opinii publicznej. Pokazuje, że Polska już nie jest krajem, gdzie można wybielać komunistycznie zbrodnie

To bardzo dobrze dla kondycji polskiej opinii publicznej, że właśnie trwa dyskusja między twórcami Kanału Zero i dziennikarką neo-TVP Dorotą Wysocką-Schnepf na temat zbrodni na Polakach, w której wziął udział jej teść Maksymilian Schnepf.

Dlaczego to jest dobre?

Stanowski nie wytrzymał. Chodzi o Obławę Augustowską. „Halo TVP? Wasi pracownicy mogą szerzyć ruską propagandę?”

Dlatego, że dyskusja przypomina prawdę, którą III RP chętnie „wygumkowałaby” z historii i świadomości społecznej. Zbrodnia jest zbrodnią i musi być traktowana w taki sposób, niezależnie od tego kto w danym momencie kontroluje władzę w państwie. Bez tego, nie będziemy mieli zdrowego społeczeństwa, w którym możemy wychować swoje dzieci. …

