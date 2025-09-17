Zaufanie Polaków do Unii Europejskiej znacząco spadło w ciągu ostatniego roku. Według najnowszego sondażu, odsetek osób nieufających UE osiągnął najwyższy poziom w ostatnich latach.
Badanie IBRiS dla PAP pokazało, że Unia Europejska odnotowuje spadek zaufania wśród Polaków. Poziom zaufania do UE spadł o 4,4 p.p. w ciągu ostatniego roku, z 54,7 proc. w październiku 2024 r. do 50,3 proc. we wrześniu 2025 r.
Analiza szczegółowych danych wskazuje na duży wzrost nieufności. Łączny odsetek Polaków nieufających Unii wzrósł o 11,1 p.p., osiągając we wrześniu 2025 r. 43,8 proc. To najwyższy poziom nieufności odnotowany w ostatnich latach. W szczególności odsetek osób, które „raczej nie ufają”, wzrósł z 14,3 proc. do 23,4 proc.
Spadek zaufania do Unii Europejskiej może świadczyć o tym, że jej rola - postrzegana jako bardziej ekonomiczna i polityczna - traci na znaczeniu w obliczu pilniejszych wyzwań. Rośnie polaryzacja i brak zaufania, co pokazuje, że Polacy krytyczniej oceniają tę instytucję w kontekście aktualnych potrzeb
— ocenił dyrektor ds. komunikacji IBRiS Kamil Smogorzewski.
Przypomnijmy, że wśród najważniejszych projektów realizowanych obecnie przez Komisję Europejską są m.in.: pakt migracyjny zakładający relokację nielegalnych imigrantów, transformacja klimatyczna zakładająca całkowitą tzw. neutralność klimatyczną do 2050 roku, a także umowa z krajami Mercosur. W Unii trwają też prace nad kolejnymi wspólnymi podatkami, wspólnymi pożyczkami, kontrolą mediów, zmianą traktatów likwidującą prawo weta w najważniejszych obszarach. Mówi się też o budowie wspólnej armii.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-13 września 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1067 dorosłych Polaków, metodą CATI.
xyz/PAP
