„Mój przedmiot spychany jest poza ramę obowiązkowego przedmiotu. Ocena nie liczy się do średniej. W ten sposób przedmiot może być lekceważony przez uczniów” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Tomasz Sypniewski ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich odnosząc się do zmian wprowadzonych przez ministerstwo edukacji narodowej dot. lekcji religii.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o zmniejszeniu liczby lekcji religii w szkołach z dwóch do jednej tygodniowo od początku roku szkolnego 2025/2026. Resort wprowadził zasadę, zgodnie z którą lekcje religii powinny odbywać się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Ponadto ocena z lekcji religii nie wlicza się już do średniej ocen.
Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Tomasz Sypniewski ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/740696-sypniewski-chcemy-obowiazku-wyboru-miedzy-religia-a-etyka