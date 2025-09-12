SONDAŻ

Po ataku dronowym wzrosła liczba Polaków, którzy obawiają się wybuchu wojny. SONDAŻ

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony 55 proc. badanych uważa, że Polsce grozi wojna, zaś 45 proc. sądzi, że nie ma takiego zagrożenia - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Uczestników sondażu, którego wyniki opublikowano dziś, zapytano, czy ich zdaniem Polsce grozi wojna. Jak podano, 55 proc. odpowiedziało twierdząco, a 45 proc. było przeciwnego zdania.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster 10 i 11 września metodą CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków.

CZYTAJ WIĘCEJ: SONDAŻ. Czy Polacy boją się wybuchu wojny? Ciekawe wyniki! Aż 43,6 proc. ankietowanych czuje obawę przed konfliktem

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych