Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony 55 proc. badanych uważa, że Polsce grozi wojna, zaś 45 proc. sądzi, że nie ma takiego zagrożenia - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.
Uczestników sondażu, którego wyniki opublikowano dziś, zapytano, czy ich zdaniem Polsce grozi wojna. Jak podano, 55 proc. odpowiedziało twierdząco, a 45 proc. było przeciwnego zdania.
Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster 10 i 11 września metodą CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków.
tt/PAP
