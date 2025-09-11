SONDAŻ

SONDAŻ. Jak Polacy oceniają działania Izraela w Strefie Gazy? Aż 70 proc. uważa, że dochodzi tam do ludobójstwa

autor: PAP/EPA

70 proc. Polaków uważa, iż Izrael dopuszcza się ludobójstwa w Gazie - wynika z badania IPSOS, którego wyniki publikuje czwartkowa „Rzeczpospolita”.

Jak podaje dziennik, badania na temat stosunku polskiego społeczeństwa wobec wojny w Strefie Gazy dla think tanku More in Common Polska przeprowadził w sierpniu IPSOS.

Aż 43 proc. ankietowanych zdecydowanie zgadza się z przypisywaniem Izraelowi ludobójstwa - cytuje gazeta.

Jednak, jak wyjaśnia na łamach „Rz” Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska, „nie przekłada się to tak zdecydowanie na sympatyzowanie z jedną czy drugą stroną konfliktu”. Jego zdaniem Polacy troszczą się przede wszystkim o ofiary cywilne.

Sondaż pokazuje, że widzimy przemoc, potrafimy ją nazwać i chcemy udzielić poparcia humanitarnego ofiarom tej wojny. I to bez względu na nasze sympatie polityczne

— dodał Traczyk.

Badanie zostało przeprowadzone przez IPSOS w dniach 6-13 sierpnia metodą CATI/CAWI na próbie 1200 respondentów

