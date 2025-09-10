„Świadectwo dojrzałości uzyskało 86,1 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych” - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, uwzględniając wyniki maturzystów zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu.
Spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 90,4 proc. przystępujących do egzaminów, spośród tegorocznych absolwentów techników - 79,5 proc.
Według ostatecznych danych egzamin pisemny z języka polskiego zdało 95,2 proc. tegorocznych maturzystów (wśród absolwentów liceów 96,5 proc. zdających, wśród absolwentów techników - 93,5 proc.), pisemny egzamin z matematyki – 88,4 proc. (w liceach 91,6 proc., w technikach – 83,5 proc.), a egzamin pisemny z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 94,3 proc. przystępujących do egzaminu z tego języka (w liceach 96,3 proc., w technikach - 91,3 proc.).
Maturę pisemną z jęz. niemieckiego zdało 84,9 proc. zdających egzamin z tego języka (w liceach – 89,8 proc., w technikach - 77,7 proc.), z rosyjskiego – 92,3 proc. (w liceach – 95,1 proc., w technikach - 87,9 proc.), z francuskiego zdało 98,5 proc. (w liceach – 98,8 proc., w technikach - 93,3 proc.), z hiszpańskiego – 95,6 proc. (w liceach – 96,4 proc., w technikach - 80,8 proc.), z włoskiego – 92,5 proc. (w liceach – 95 proc., w technikach - 79 proc.).
Egzamin ustny z polskiego
Egzamin ustny z polskiego zdało 99 proc. tegorocznych absolwentów (w liceach 99,3 proc., w technikach - 98,7 proc). Maturę ustną z języka angielskiego zdało 98,4 proc. zdających egzamin z tego języka (w liceach – 99 proc., w technikach - 97,7 proc.).
Egzamin ustny z jęz. niemieckiego zdało 96,1 proc. zdających egzamin z tego języka (w liceach – 96,7 proc., w technikach - 94,4 proc.), z rosyjskiego – 98,9 proc. (w liceach – 98,2 proc., w technikach - 99,3 proc.), z francuskiego zdało 99,6 proc. (w liceach – 99,6 proc., w technikach - 100 proc.), z hiszpańskiego – 98 proc. (w liceach – 98,9 proc., w technikach - 88,5 proc.), z włoskiego – 98,9 proc. (w liceach – 97,5 proc., w technikach - 100 proc.).
Jeśli chodzi o egzaminy z języków mniejszości narodowych to egzaminy pisemny z białoruskiego zdało – 99 proc. tegorocznych absolwentów, a ustny - 100 proc., pisemny i ustny z ukraińskiego – 100 proc., pisemny i ustny z litewskiego – 100 proc.
Jak podała CKE, do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym - w maju 2025 r. oraz w terminie dodatkowym w czerwcu 2025 r. przystąpiło 256 716 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół II stopnia) oraz 642 absolwentów – obywateli Ukrainy. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu 2025 r. przystąpiło 27 909 tegorocznych absolwentów.
Ilu obywateli Ukrainy zdało?
Egzamin maturalny na 642 obywateli Ukrainy, którzy do niego przystąpili, zdało 518 osób, czyli 80,7 proc.
Maturzyści pisali trzy obowiązkowe egzaminy: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (zdawane na poziomie podstawowym). Obowiązkowe były też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych musieli też zdawać egzamin pisemny i ustny z tego języka. Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.
Absolwenci technikum oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, mogli nie przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli zdali wszystkie egzaminy zawodowe.
Ile punktów trzeba uzyskać?
Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym i z egzaminów ustnych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego.
Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych w lipcu (obejmujących tylko sesję majową) maturę zdało 80 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, a 13 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, miało prawo do poprawki. Podano wówczas, że wśród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 86 proc. (prawo do poprawki miało 9 proc), a wśród absolwentów techników maturę zdało 70 proc. (prawo do poprawki miało 19 proc.). Maturzyści, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot, mogą poprawiać egzaminy dopiero za rok.
Dla porównania, w lipcu ubiegłego roku CKE ogłaszając wyniki wstępne, podała, że maturę zdało 84,1 proc. absolwentów, a 10,4 proc. miało prawo do poprawki. We wrześniu ub.r. CKE informowała, że ostatecznie maturę zdało 89,3 proc.
tt/PAP
