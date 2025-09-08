„U progu nowego roku szkolnego zwracamy się do rodziców i wychowawców o szczególną uwagę i zaangażowanie w tworzenie właściwego środowiska wychowawczego dla dzieci w szkołach, także o aktywne uczestnictwo w Radach Rodziców i Szkoły. Jest to obecnie bardzo ważne, gdyż Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza szereg zmian, które z punktu widzenia dobra uczniów budzą poważne zastrzeżenia” – napisał zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w Liście do rodziców i wychowawców, który został opublikowany 1 września, w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Pełna treść listu
U progu nowego roku szkolnego zwracamy się do rodziców i wychowawców o szczególną uwagę i zaangażowanie w tworzenie właściwego środowiska wychowawczego dla dzieci w szkołach, także o aktywne uczestnictwo w Radach Rodziców i Szkoły. Jest to obecnie bardzo ważne, gdyż Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza szereg zmian, które z punktu widzenia dobra uczniów budzą poważne zastrzeżenia.
1. Trwa batalia o godne miejsce nauczania religii/etyki w programach szkolnych, które mają olbrzymie znaczenie dla budowania postaw etycznych i odpowiedzialnych wzorów zachowań.
2. W tym roku szkolnym zlikwidowany jest przedmiot Wychowanie do życia w rodzinie, który formował odpowiedzialne postawy młodych w zakresie relacji międzyludzkich oraz budowania małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa. Przedmiot ten był realizowany za zgodą rodziców, funkcjonował w polskich szkołach przez 25 lat, a badania potwierdzały jego pozytywne oddziaływanie. Obecnie w szkołach zabraknie wielu nauczycieli tego przedmiotu, a tym samym przekazywanej przez nich pozytywnej wizji małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa i zachowań prozdrowotnych. Decyzję o likwidacji tego przedmiotu podjęto bez merytorycznej diagnozy. Szczegółowo problemy związane z likwidacją przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie przedstawia opinia Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.
Stoimy na stanowisku, że powrót tego przedmiotu do szkół jest konieczny m.in. z uwagi na znaczenie rodziny jako podstawowej wspólnoty społecznej oraz dramatyczną sytuację demograficzną Polski.
3. W miejsce Wychowania do życia w rodzinie, wprowadzany jest przedmiot Edukacja zdrowotna, którego podstawa programowa w niektórych obszarach budzi uzasadnione zastrzeżenia, przedstawiane w formie oświadczeń, petycji i opracowań naukowych, których wyrazem są też protesty w postaci licznych manifestacji, pikiet czy tysięcy listów zaniepokojonych rodziców, kierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Edukacja zdrowotna rodzi konflikty na linii szkoła – rodzice przez co zmniejsza efektywność współpracy pomiędzy środowiskiem szkolnym, a rodzinnym w zakresie działań na rzecz kondycji psychicznej dzieci i młodzieży.
Nowy przedmiot zawiera permisywną edukację seksualną, jakiej w polskich szkołach nigdy jeszcze nie było. Opiera się na założeniach ideologii gender. Wprowadza rozmowy z dziećmi na temat postulatów środowisk LGBTQ+ oraz możliwości wyboru i zmiany płci. Za jedyny warunek rozpoczęcia współżycia seksualnego jest uznawana „świadoma zgoda” bez wymiaru miłości i ograniczeń wiekowych. Dzieci mają być uczone niszczenia płodności przez stosowanie antykoncepcji, co może powodować trwałą niepłodność. Przedmiot ten ma być prowadzony od IV klasy szkoły podstawowej aż do III klasy liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia.
Rodzice, w duchu odpowiedzialności za wychowanie i prawidłowy rozwój swoich dzieci, mają prawo złożyć u dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o wycofaniu dziecka z tych zajęć w terminie do 25 września br. Oświadczenie o rezygnacji z zajęć Edukacji zdrowotnej można pobrać ze strony wypisujmydzieci.pl.
W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:
— Jakub Bałtroszewicz, prezes – Fundacja Jeden z Nas
— ks. Tomasz Kancelarczyk, wiceprezes – Fundacja Małych Stópek
— Grzegorz Nienartowicz, wiceprezes – Fundacja Ku Pełni Życia
— Magdalena Bartoszewicz – Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
— Maria Gondek – Fundacja Fala Życia
— Ewa Kowalewska – Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – HLI Polska
— Rafał Szczypta – Rycerze Kolumba
— Antoni Szymański – Pro Ecclesia et Populo
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/739938-list-pfrz-do-rodzicow-i-wychowawcow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.