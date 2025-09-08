Podczas tegorocznego urlopu prawie jedna trzecia Polaków wynajęła samochód lub planuje to zrobić. Zainteresowanie wynajmem nie różni się między kobietami a mężczyznami, ale zależy od wieku i miejsca zamieszkania. Najczęściej auta wypożyczają osoby w wieku 40–59 lat oraz mieszkańcy miast średniej wielkości, a niektórzy planują wynajem zarówno w Polsce, jak i za granicą.
W raporcie „Auto na własnych zasadach” opisującym badanie zwrócono uwagę, że zainteresowanie wynajmem auta nie różni się w zależności od płci - zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn odsetek ten wynosi 29 proc.
Rozbieżności pojawiają się w zależności od wieku oraz miejsca zamieszkania uczestników badania. Najczęściej auta wypożyczają osoby w wieku 40-59 lat (33 proc.), a najrzadziej - powyżej 60. roku życia (18 proc.). Więcej chętnych mieszka w miastach o liczbie ludności 50–200 tys. (34 proc.) niż w większych (powyżej 200 tys.) oraz na wsiach - odpowiednio 31 i 26 proc.
Wśród osób, które w tegoroczne lato wynajęły auto lub rozważają to, 56 proc. wskazuje, że zrobi to w Polsce, a 55 proc. - za granicą; część badanych planuje wynajem zarówno w kraju, jak i poza nim.
Cytowany w publikacji Piotr Iskra z SIXT Polska zwrócił uwagę, że mieszkańcy dużych miast częściej wynajmują samochody za granicą (71 proc.), a ci z mniejszych miast (do 50 tys. mieszkańców) - głównie w kraju – taką odpowiedź wybrało 68 proc. badanych.
Badanie CAWI zostało przeprowadzone przez SW Research w sierpniu br. na panelu online wśród 1010 Polaków (wyłącznie kierowców) na zlecenie SIXT Polska.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/739919-polacy-chetnie-wynajmuja-auta-podczas-wakacji
