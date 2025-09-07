Aktywiści z Ostatniego Pokolenia, którzy zasłynęli z przyklejania się do jezdni lub oblewania farbą ważnych pomników, w tym pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego, obrali nową taktykę! Teraz ekoterrorystka obnażyła piersi i krzyczała przed obrazem Jana Matejki – „Rejtan – Upadek Polski”, który znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie.
„Faszyści rosną w siłę”
Dziś do mediów społecznościowych trafiło nagranie, na którym jedna z ekoterrorystek na Zamku Królewskim w Warszawie obnażyła piersi i krzyczała:
Elity sprzedają nas tak, jak kiedyś sprzedały Polskę. Tracimy warunki do życia na ziemi. Wisła wysycha, rolnicy tracą polony, niedługo zabraknie nam wody i jedzenia. Krzywdzimy i zabijamy zwierzęta dla przyjemności. Ludzie giną na granicy, świat zamyka oczy na ludobójstwo w Palestynie, a faszyści rosną w siłę. Nie mogę na to pozwolić. Choćbym była jedna – przeciw okrutnej władzy będę stawiać opór, bo nie oddam miłości, nie oddam przyszłości.
Oblane farbą pomniki
Ostatnie Pokolenie to grupa aktywistów działająca m.in. w Polsce, Niemczech, Austrii i we Włoszech. Podejmują próby m.in. blokowania ulic i mostów, są odpowiedzialni np. za oblanie farbą pomnika warszawskiej syrenki czy pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego. Opóźnili też start pierwszej w sezonie gonitwy na Torze Służewiec.
Ponadto karę 20 godzin nieodpłatnych, kontrolowanych prac na cele społeczne wymierzył 20 grudnia 2024 roku warszawski sąd dwóm aktywistkom Ostatniego Pokolenia, które zakłóciły koncert w Filharmonii Narodowej. Do zdarzenia doszło w marcu tego roku.
