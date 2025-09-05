Poruszające spotkanie w Bazylice św. Piotra! Prezydent podszedł do ciężko chorej Marysi, która przyjechała specjalnie dla niego. "Piękny gest"

Para prezydencka i Marysia Szlązak z rodziną / autor: Mikołaj Bujak/KPRP

Prezydent RP Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką, którzy wczoraj rozpoczęli wizytę w Rzymie i Watykanie, złożyli wiązankę kwiatów przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra. Doszło tam do poruszającego spotkania pary prezydenckiej z ciężko chorą Marysią Szlązak i jej rodziną.

Jak poinformował na Facebooku Adam Andruszkiewicz z Kancelarii Prezydenta RP, „para Prezydencka spotkała przy grobie św. Jana Pawła II wspaniałą polską Dziewczynkę Marysię, która walczy z chorobą”.

Wzruszające!

— podkreślił wiceszef kancelarii prezydenta.

Naprawdę piękny gest”

Wzruszające spotkanie z małą Marysią Szlązak, dziewczynką chorą na nowotwór oraz jej Rodzicami, którzy przyjechali specjalnie do Bazyliki św. Piotra, by spotkać Parę Prezydencką. Naprawdę piękny gest

— przekazano na profilu „Karol Nawrocki - popieramy”.

Na wpis odpowiedział sam tata Marysi - Piotr Szlązak.

Dziękuję. Jestem na tym zdjęciu z córką. Marysia (kotekmarysi.pl) jest leczona w szpitalu Bambino Gesù od marca. Miała amputowaną nogę. Sami przyszliśmy jako onkorodzice. Chcieliśmy spotkać prezydenta. Zostaliśmy wpuszczeni i nikt nas nie wyrzucił. Prezydent sam podszedł

— opowiedział Piotr Szlązak.

Mission completed” - powiedział pan Piotr, tata Marysi

— zrelacjonował jeden z użytkowników platformy X i przekazał podziękowania dla „ekipy prezydenckiej” - Karola Nawrockiego, Sławomira Cenckiewicza, Marcina Przydacza, Pawła Szefernakera i Adama Bielana.

Guz mózgu, a potem rak kości

Cały czas trwa zbiórka na dalsze leczenie dziewczynki. Jak czytamy na stronie kotekmarysi.pl, Marysia to niesamowita dziewięciolatka, która na początku roku usłyszała diagnozę: agresywny rak kości.

Po amputacji nogi i powrocie do terapii czeka ją rehabilitacja z protezą. Wciąż pełna nadziei, szuka wsparcia w trudnej drodze ku zdrowiu. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – i każda pomoc ma ogromne znaczenie

— napisano.

tt/FB/X/kotekmarysi.pl

