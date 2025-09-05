W gminie Czarny Dunajec, jak podał PAP burmistrz Marcin Ratułowski, ze wstępnych informacji wynika, że nie ma dużego zainteresowania lekcjami edukacji zdrowotnej, natomiast we wszystkich 16 szkołach podstawowych gminy, zgodnie z decyzją rodziców, wprowadzono dodatkowe lekcje katechezy. Samorząd zabezpieczył na ten cel w budżecie 700 tys. zł.
CZYTAJ TEŻ: Ważna deklaracja burmistrza Czarnego Dunajca! Samorząd będzie finansował lekcje religii w szkołach. „W obronie wiary i naszych dzieci”
Edukacja zdrowotna to przedmiot, który w tym roku szkolnym zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku jest nieobowiązkowa. Rodzic, który nie chce, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musi złożyć do 25 września pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musi ją złożyć sam.
Z dotychczasowych wstępnych informacji wynika, że większość rodziców nie jest zainteresowana uczestnictwem ich dzieci w zajęciach dobrowolnych z edukacji zdrowotnej. Nie mam wiedzy, ilu uczniów będzie uczestniczyło w tych zajęciach, bo termin rezygnacji upłynie 25 września, więc dopiero wtedy będziemy wiedzieć, ile de facto uczniów będzie brało w nich udział
— wyjaśniła PAP dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu Iwona Wontorczyk.
„Polska to nadal kraj katolicki”
Burmistrz Marcin Ratułowski rozmawiał także z Wirtualną Polską.
Edukacja zdrowotna będzie realizowana, ale tam, gdzie rodzice się na nią zdecydują. To ich wybór, a naszym zadaniem jest stworzyć im taką możliwość. W mieście te zajęcia się odbywają, choć są małe szkoły wiejskie, gdzie praktycznie wszyscy rodzice zadeklarowali wypisanie dzieci
— wyjaśnił.
Polska to nadal kraj katolicki. Ja zdanie rodziców biorę sobie do serca, bo to oni płacą podatki. Jeśli chcą dodatkowej religii, my jako samorząd odpowiadamy na ich potrzeby
— zaznaczył burmistrz.
Jestem święcie przekonany, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Nasze dzieci są wysportowane, nie mają problemów z nadwagą, rozwijamy u nich aktywność fizyczną, inwestujemy w boiska, a rodzice dostrzegają, że to przynosi pozytywne efekty. Dlatego chcą także rozwijać wychowanie w kierunku wartości, stąd dodatkowa katecheza
— dodał Marcin Ratułowski.
Ponadto w gminie Ochotnica Dolna, jak poinformował PAP wójt Tadeusz Królczyk, wstępne deklaracje wskazują, że w dwóch z pięciu szkół nie ma żadnego zainteresowania zajęciami edukacji zdrowotnej, a w pozostałych opinie rodziców są podzielone.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Ideologiczna demolka! Nowacka niszczy szkołę z zapałem komunistycznej aktywistki. Właśnie taką metodą Rosja podbijała świat
— Na Podhalu nie chcą ideologii. W wielu szkołach rodzice nie życzą sobie zajęć z edukacji zdrowotnej. Chcą za to dodatkowej katechezy!
tt/PAP/WP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/739676-w-tej-gminie-rodzice-rezygnuja-z-edukacji-zdrowotnej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.