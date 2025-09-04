„Słodziki stosowane jako zamienniki cukru w żywności i napojach nie są obojętne dla mózgu, mogą przyspieszyć jego starzenie się nawet o ponad 1,5 roku” – sugerują przeprowadzone w Brazylii obserwacyjne badania, opublikowane przez pismo „Neurology”.
Różnego typu słodziki, takie jak aspartam, sacharyna, erytrytol czy ksylitol, nadają produktom spożywczym słodki smak bez kalorii lub w minimalnych ilościach. Zawierające je napoje lub inne wyroby reklamowane są jako pozbawione kalorii. Poleca się je osobom będącym na diecie, z cukrzycą lub dla ochrony zębów przed próchnicą.
Skutki używania słodzików
Z badań specjalistów Uniwersytetu Sao Paulo wynika, że słodziki mogą o 62 proc. przyśpieszyć starzenie się mózgu u osób, które spożywają średnio 191 miligramów dziennie tych substancji słodzących, co odpowiada jednej łyżeczce do herbaty.
Oznacza to, że mózg takich osób może się postarzeć o 1,6 lat szybciej
— twierdzi główna autorka tego opracowania prof. Claudia Kimie Suemento, dyrektor ośrodka prowadzącego badania nad starzeniem się w Sao Paulo.
W przypadku osób spożywających umiarkowane ilości słodzików, czyli 66 mg dziennie, ich mózg postarzał się o 1,3 lata wcześniej, w porównaniu do tych, którzy konsumowali najmniejsze ich ilości, czyli 20 mg dziennie. Wskazują na to badania prawie 13 tys. Brazylijczyków w wieku od 35. do 75. roku życia, prowadzone w ramach Brazilian Longitudinal Study of Adult Health.
Badania są obserwacyjne
Specjalistka zastrzega, że są to jedynie badania obserwacyjne.
Nie mogę powiedzieć, że sztuczne słodziki są przyczyną spadku zdolności umysłowych. Wiemy jednak, że są one z nimi kojarzone
— zaznacza.
Dr Thomas M. Holland z Instytutu Badań nas Starzeniem się na Uniwersytecie Rush w Chicago twierdzi w komentarzu do badań, że używanie słodzików w napojach i żywności może wprowadzać w błąd, szczególnie dotyczy to tych reklamowanych jako „zdrowa” alternatywa.
International Sweeteners Association (ISA), organizacja zrzeszająca producentów i użytkowników słodzików o niskiej lub zerowej zawartości kalorii, w wypowiedzi dla CNN wyjaśnia, że słodziki są bezpiecznym i skutecznym sposobem zmniejszania spożycia cukru oraz kalorii, co ma szczególne znaczenie u osób z otyłością oraz cukrzycą typu 2.
Bezpieczeństwo słodzików o niskiej lub zerowej zawartości kalorii potwierdzają czołowe autorytety zajmujące się zdrowiem
— podkreśla się w informacji prasowej.
Wpływ diety na zdrowie mózgu
Prof. Claudia Kimie Suemento przyznaje, że potrzeba więcej badań, by potwierdzić ustalenia jej zespołu. Wskazuje jednak, że przyspieszone starzenie się mózgu zauważono u osób przed 60. rokiem życia, które spożywały większe ilości produktów zawierających słodziki. W przypadku osób starszych, powyżej 60 lat, takiej zależności nie stwierdzono.
Sugeruje to, że największy wpływ na zdrowie mózgu ma dieta przestrzega w średnim wieku, kilkadziesiąt lat oprzęd ewentualnym pojawieniem się objawów pogorszenie się sprawności umysłowej
— stwierdza.
Według dr. Stanleya Hazena dyrektora Centrum Diagnostyki i Prewencji Chorób Kardiowaskularnych w Clevelend Clinic Lerner Research Institute, badania brazylijskie, jak również te przeprowadzone przez jego zespół oraz inne ośrodki kwestionują w dłuższym okresie bezpieczeństwo stosowania słodzików.
CZYTAJ WIĘCEJ: Czy dzieci potrzebują detoksu? Lekarz rozwiewa wątpliwości: To książkowy przykład marketingu strachu, który ma grać na emocjach rodziców
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/739572-naukowcy-ostrzegaja-slodziki-maja-wplyw-na-dzialanie-mozgu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.