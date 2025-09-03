Czy naszej planecie grozi przeludnienie? Eksperyment myślowy dający wyobrażenie o skali zjawiska

autor: Pixabay

Słysząc ciągłe alarmy, że grozi nam przeludnienie planety, zróbmy mały eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie, że całą ludzkość, jaka zamieszkuje nasz glob (około 8,23 miliardów osób), można byłoby osiedlić w jednym miejscu, dając każdemu warunki godne do życia, czyli umieszczając po cztery osoby w domkach jednorodzinnych o powierzchni 100 metrów kwadratowych, które znajdują się na działkach z ogródkiem o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Dla większości mieszkańców naszej planety taki metraż pozostaje nieosiągalnym marzeniem.

Jaką powierzchnię zajęłoby takie mega-osiedle zdolne pomieścić 8,23 miliardów ludzi? Okazuje się, że byłoby to około 514.375 kilometrów kwadratowych, czyli obszar równy 0,35 proc. powierzchni lądów Ziemi. Żeby lepiej to sobie wyobrazić, dodajmy, że jest to teren odpowiadający mniej więcej połowie terytorium Egiptu lub jednej trzeciej Mongolii lub 15 proc. obszaru Indii.

To dużo czy mało? Niech każdy odpowie sam. Niewielkie ćwiczenie z wyobraźni, a daje do myślenia.

