Wraz z wetem prezydenta Karola Nawrockiego dla ustawy o pomocy Ukrainie zaczęła się dyskusja o wypłacaniu 800 plus dla dzieci mieszkających u nas Ukraińców. „Super Express” przytacza wyniki sondażu, który pokazał, że 54 proc. Polaków jest za świadczeniem tylko dla pracujących rodziców.
W sondażu przeprowadzonym dla „Super Expressu” przez Instytut Badań Pollster zapytano, czy Ukraińcy mieszkający w Polsce powinni dostawać 800 plus na dziecko.
54 proc. wybrało odpowiedź, że „tak, ale tylko ci, którzy pracują.” 29 proc. ankietowanych uważa, że Ukraińcy „nie powinni otrzymywać” świadczenia, zaś 11 proc. respondentów uznało, że Ukraińcy powinni dostawać 800 plus „tak, jak wszyscy”. Pozostali nie mieli zdania na ten temat.
Badanie wykonano 30 sierpnia i 1 września na próbie 1000 dorosłych Polaków.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/739418-sondaz-800-plus-dla-niepracujacych-ukraincow
