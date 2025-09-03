Ogromne oburzenie w mediach społecznościowych wywołała sprawa wykonania wulgarnej piosenki disco polo - „Wesele w Dubaju” zespołu Daj To Głośniej na rozpoczęcie roku szkolnego przez uczennice Szkoły Podstawowej numer 10 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Szarych Szeregów w Starachowicach.
W Dubaju w hotelu. Na swoim weselu. Będę pijana, będę pijana. Niech dowie się teściowa, kto będzie ci gotował. Pod stołem będziesz się przede mną chował. W Dubaju w hotelu. Na swoim weselu. Będę pijana, będę pijana. Możesz mówić co chcesz, zobaczysz będzie jazz
— śpiewały uczennice.
Co jednak jeszcze gorsze, patrząc na twarze zgromadzonych, niewielu było takich co nie klaskało w rytm muzyki, nie widząc niczego złego, że uczennice wykonują taki utwór na rozpoczęcie roku szkolnego.
Nie ma zgody
Sprawę nagłośnił radny Konrad Rączka.
Posłuchajcie tego.W Dubaju w hotelu na swoim weselu będę pijana. Będę pijana. Potem jest tam, że będzie show. W dalszej kolejności tej piosenki jest przekleństwo. Tu w Abu Dhabi się Polska ku… bawi. W obecności pana prezydenta, wiceprezydenta, dyrektorów, nauczycieli, mediów, rodziców, dzieciaczków. Taka piosenka na oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego w Starachowicach. Czy o taką edukację chodzi? Jako rodzic, jako członek komisji edukacji ja się nie godzę. Czuję się zażenowany. W pewnym momencie chciałem przerwać to
— wskazał.
Drodzy państwo, za chwilę będziemy rozmawiać o nowym przedmiocie w szkole. Wiele osób zastanawia się Co robić? Myślę, że nauczyciele dwa razy powinni się zastanowić naprawdę, co robią, bo takie występy sprawią, że na nowy przedmiot rodzice nie zapiszą, bo nie będą mieli zaufania do nauczycieli, którzy takie muzyki i takie wzorce przedstawiają
— dodał.
Reakcja władz miasta
Po fali oburzenia na sytuację zareagowały władze miasta.
W związku z pojawieniem się w programie artystycznym Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2025/2026 przygotowanym przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach fragmentu piosenki zespołu Daj to głośniej pt. ‘Wesele w Dubaju’, uprzejmie informujemy, iż przedstawiciele organu Gminy Starachowice przeprowadzili już rozmowę dyscyplinującą z dyrekcją szkoły - organizatorem tej części uroczystości. Zwróciliśmy uwagę, że utwór tego typu nie powinien znaleźć się w repertuarze szkolnych obchodów
— napisano.
W pełni podzielamy opinię, że piosenka zawierająca treści nieodpowiednie, nie przystoi uczniom zarówno najmłodszych, jak i starszych klas i nie może być promowana w środowisku szkolnym. Jesteśmy stanowczo przeciwni propagowaniu wśród dzieci i młodzieży niepożądanych wzorców zachowań. Jednocześnie podkreślamy, że przedstawiciele władz samorządowych nie znali szczegółowego programu części artystycznej i w żaden sposób nie mogli zareagować przed jej rozpoczęciem
— dodano.
Trudno jednak poważnie traktować to oburzenie, kiedy wcześniej przedstawiciele władz brali udział w tym rozpoczęciu roku szkolnego i zareagowali dopiero, gdy sprawa przybrała ogólnopolski charakter.
