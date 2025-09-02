Niesamowite zachowanie policjanta. "Dzięki swojej determinacji i opanowaniu pomógł przyjść na świat małemu Juliankowi"

Sprawdź policja / autor: Fratria, Facebook/Pomorska Policja
Do niesamowitej sytuacji doszło w Pelplinie, gdzie funkcjonariusz policji pomógł narodzić się małemu Juliankowi.

Ten poranek na długo pozostanie w pamięci młodych rodziców oraz asp. sztab. Arkadiusza Grenca, który dzięki swojej determinacji i opanowaniu pomógł przyjść na świat małemu Juliankowi

— przekazała pomorska policja w swoich mediach społecznościowych.

Wskazała ona, że „koło godziny 7:00 do Komisariatu Policji w Pelplinie wbiegł zdenerwowany przyszły tata”

Jego partnerka nagle zaczęła rodzić i liczyła się każda minuta. Policjant bez wahania ruszył z pomocą, wsiadł do auta rodziców i wspólnie z nimi udał się pod najbliższą placówkę medyczną

— poinformowała policja.

Okazało się, że przychodnia jest wciąż zamknięta. Policjant zdecydował się więc wezwać pogotowie.

Akcja porodowa przebiegała jednak bardzo szybko. Dzięki zimnej krwi policjanta i wsparciu osób postronnych. Mama bezpiecznie urodziła synka. Chwilę później mama i Julianek trafili pod opiekę lekarzy

— zaznaczono w komunikacie.

Historia zakończyła się szczęśliwie. Policja przekazała, że „mama i maluszek czują się dobrze, a tata mógł towarzyszyć im w tej niezwykłej chwili”.

To wydarzenie pokazuje, że służba w Policji to nie tylko dbanie o porządek i bezpieczeństwo, ale także niesienie pomocy w najważniejszych momentach życia. Gratulujemy świeżo upieczonym rodzicom i życzymy dużo zdrowia, radości i miłości, a Juliankowi spokojnego i bezpiecznego dzieciństwa

— wskazano.

as/Facebook

