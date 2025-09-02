Do niesamowitej sytuacji doszło w Pelplinie, gdzie funkcjonariusz policji pomógł narodzić się małemu Juliankowi.
Ten poranek na długo pozostanie w pamięci młodych rodziców oraz asp. sztab. Arkadiusza Grenca, który dzięki swojej determinacji i opanowaniu pomógł przyjść na świat małemu Juliankowi
— przekazała pomorska policja w swoich mediach społecznościowych.
Wskazała ona, że „koło godziny 7:00 do Komisariatu Policji w Pelplinie wbiegł zdenerwowany przyszły tata”
Jego partnerka nagle zaczęła rodzić i liczyła się każda minuta. Policjant bez wahania ruszył z pomocą, wsiadł do auta rodziców i wspólnie z nimi udał się pod najbliższą placówkę medyczną
— poinformowała policja.
Okazało się, że przychodnia jest wciąż zamknięta. Policjant zdecydował się więc wezwać pogotowie.
Akcja porodowa przebiegała jednak bardzo szybko. Dzięki zimnej krwi policjanta i wsparciu osób postronnych. Mama bezpiecznie urodziła synka. Chwilę później mama i Julianek trafili pod opiekę lekarzy
— zaznaczono w komunikacie.
Historia zakończyła się szczęśliwie. Policja przekazała, że „mama i maluszek czują się dobrze, a tata mógł towarzyszyć im w tej niezwykłej chwili”.
To wydarzenie pokazuje, że służba w Policji to nie tylko dbanie o porządek i bezpieczeństwo, ale także niesienie pomocy w najważniejszych momentach życia. Gratulujemy świeżo upieczonym rodzicom i życzymy dużo zdrowia, radości i miłości, a Juliankowi spokojnego i bezpiecznego dzieciństwa
— wskazano.
