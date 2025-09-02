Przenieś się w głąb historii Polski! 13 września Warszawa zamieni się w żywą księgę dziejów! Pod hasłem „Koronacja Chrobrego” ulicami stolicy przejdzie Orszak Dziejów z 150 postaciami z polskiej historii, od Mieszka I po Jana Pawła II, przejdzie ulicami stolicy. Kulminacją będzie majestatyczna inscenizacja koronacji Bolesława Chrobrego. Dołącz do święta polskich dziejów pełnego tańców, gier i spotkań z bohaterami!
To już piąta edycja Orszaku Dziejów – pięknego wydarzenia kulturalnego i edukacyjnego. Jego celem jest nauka historii Polski przez teatr i zabawę oraz przybliżenie wybitnych postaci z dziejów naszej Ojczyzny oraz wzbudzenie dumy z osiągnięć naszych przodków. To wielkie święto dziejów, wyjątkowy czas ukazujący wielkość dokonań Polaków kolejnym pokoleniom.
Barwny korowód złożony ze 150 postaci przejdzie od kościoła Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu do Placu Zamkowego. Wśród maszerujących postaci będzie kilkunastu polskich królów, rycerze i żołnierze, muzycy i poeci, święci i naukowcy – od Mieszka I do Jana Pawła II w kostiumach z epoki. Wśród nich królowie i książęta, w tym m.in. Jan Kazimierz, Zygmunt III Waza, Władysław Łokietek, Zygmunt Stary wraz z małżonką Boną Sforzą w towarzystwie wesołego Stańczyka znanego z obrazów Jana Matejki. Bolesław Chrobry wraz z żoną Emnildą, Władysław Jagiełło wraz Jadwigą Andegaweńską (królem Polski) czy Zygmunt August. Korowód będą tworzyli także muzycy i poeci oraz święci i naukowcy.
Program wydarzenia
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE:
15.00 – zbiórka postaci na placu przy kościele Sióstr Wizytek
16.00 - start orszaku spod kościoła Sióstr Wizytek w Warszawie, marsz w kierunku Placu Zamkowego
PLAC ZAMKOWY:
16.00 – powitanie i zapowiedź, wspólne oczekiwanie na przybycie orszaku
16.30 – prezentacja 150 postaci historycznych na scenie
17.15 – inscenizacja uroczystości koronacyjnych Bolesława Chrobrego, scenariusz Anna Murawska, muz. Łukasz Ratajczak, aranż. muz. Bartłomiej Krauz, pokaz tańców dawnych ZPSM im. F.Chopina „Bednarska”
17.40 – Polonez Wszech Czasów i nauka tańców dworskich
18.00-19.00 – spotkania z postaciami, gra dla rodzin „Królewskie zagadki” i dla dzieci „Denar Chrobrego”
Denar Chrobrego – gry historyczne dla rodzin z dziećmi, to okazja do zapoznania się z polskim rytuałem koronacyjnym, insygniami królewskimi oraz dokonaniami Chrobrego. Dzieci poznają postacie z różnych epok, a szczególnie najwybitniejszych królów. Dla uczestników gier przewidziane są nagrody rzeczowe.
Wizytówka od Bolesława Chrobrego i Władysława Reymonta - postacie historyczne spotkają się z widzami osobiście i będą rozdawać pamiątkowe wizytówki w języku polskim i angielskim, opowiadać o swoich osiągnięciach i pozować do fotografii. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
Historia Orszaku Dziejów
Pierwszy Orszak Dziejów odbył się w 2021 r. w przeddzień beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, a Prymas Tysiąclecia był postacią przewodnią wydarzenia. W 2022 r. Orszak Dziejów pod hasłem „W blasku historii” uczcił 200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza, wynalazcy lampy naftowej i wielu innych zasłużonych odkrywców i naukowców. W roku 2023 upamiętnił Rodzinę Ulmów, zamordowaną przez Niemców za ukrywanie Żydów podczas II wojny światowej. Ostatnie wydarzenia w 2024 roku pod hasłem „Dziedzictwo i Dar” poświęcone było Władysławowi Zamoyskiemu w Roku Zamoyskiego ogłoszonym przez Senat RP.
