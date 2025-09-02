„Dziękujemy Wam za wielkie zaangażowanie i ofiarną pracę edukacyjną dla dobra polskich dzieci. Służyliście ich rozwojowi osobistemu, przygotowując do podjęcia w przyszłości dojrzałych ról matki i ojca, małżeństwa oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa” – napisała Polska Federacja Ruchów Obrony Życia w Podziękowaniu nauczycielom przedmiotu „Wychowanie do Życia w Rodzinie”.
1 września br. dzieci i młodzież rozpoczęły nowy rok szkolny, w którym nastąpią poważne zmiany programowe. Zabraknie przedmiotu „Wychowanie do Życia w Rodzinie”, który był realizowany przez 25 lat, a jego oddziaływanie wielokrotnie oceniano jako bardzo pozytywne. Zabraknie też tysięcy nauczycieli tego przedmiotu w polskich szkołach oraz ich pozytywnego oddziaływania na młodych i zespoły nauczycieli. Na jego miejsce wprowadzany jest przedmiot Edukacja zdrowotna, którego podstawa programowa budzi uzasadnione zastrzeżenia, czego wyrazem są protesty w postaci manifestacji, pikiet czy tysięcy listów skierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jako nauczyciele „Wychowania do Życia w Rodzinie” zdobyliście wysokie kwalifikacje zawodowe i służyliście pozytywnemu, prorodzinnemu wychowaniu młodego pokolenia. Uczyliście, w jaki sposób tworzyć dobre relacje międzyludzkie, prawdziwie i odpowiedzialnie kochać oraz pozytywnie budować swoje przyszłe małżeństwo i rodzinę. Wasze odejście z polskiej szkoły jest olbrzymią stratą!
Dziękujemy Wam za wielkie zaangażowanie i ofiarną pracę edukacyjną dla dobra polskich dzieci. Służyliście ich rozwojowi osobistemu, przygotowując do podjęcia w przyszłości dojrzałych ról matki i ojca, małżeństwa oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa.
W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, skupiającej 43 organizacje społeczne zaangażowane w ochronę rodziny i życia, pragniemy wyrazić wielki szacunek i podziękowanie za Waszą wieloletnią, ofiarną pracę na rzecz wychowania prorodzinnego, za autentyczną troskę o pozytywny rozwój uczniów oraz przygotowanie do tworzenia przez nich trwałej podstawowej wspólnoty społecznej, jaką jest rodzina.
W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
— Jakub Bałtroszewicz, prezes – Fundacja Jeden z Nas
— ks. Tomasz Kancelarczyk, wiceprezes – Fundacja Małych Stópek
— Grzegorz Nienartowicz, wiceprezes – Fundacja Ku Pełni Życia
— Magdalena Bartoszewicz – Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
— Maria Gondek – Fundacja Fala Życia
— Ewa Kowalewska – Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – HLI Polska
— Rafał Szczypta – Rycerze Kolumba
oraz Antoni Szymański – Pro Ecclesia et Populo
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/739371-podziekowanie-nauczycielom-wychowania-do-zycia-w-rodzinie
