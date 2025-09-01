Prezydent Karol Nawrocki i Pierwsza Dama Marta Nawrocka wzięli dziś udział w rozpoczęciu roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie. „Chciałem być dziś z Wami, by zobaczyć jak dzięki Wam i Waszym nauczycielom rośnie nasza Ojczyzna”- mówił prezydent, zwracając się do uczniów. „Cieszymy się, że możemy być dziś z Wami w szkole, gdzie kładzie się nacisk na dialog i każdy znajduje w niej bezpieczną przestrzeń” - podkreśliła Pierwsza Dama. Dzieci ze szkoły specjalnie dla Pary Prezydenckiej wykonały utwór „Dwa serduszka”.
Prezydent z małżonką spotkali się z uczniami szkoły podstawowej w Wolanowie z okazji inauguracji roku szkolnego.
Prezydent: Dzieciństwo i młodość to wielki ląd
To Wy, drogie dzieci, jesteście dziś najważniejsze. (…) Tak jak napisał patron waszej wspaniałej szkoły w Wolanowie, święty papież Jan Paweł II, „nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”. Wy kończąc szkołę będziecie światłymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. To wielki zaszczyt dla was, ale też duże zobowiązanie, które staje przed wami, przed waszymi wspaniałymi rodzicami i przed uczniami
— podkreślił Karol Nawrocki, zwracając się do uczniów.
Dzieciństwo i młodość to wielki ląd, z którego my wszyscy wypływamy. Ja bardzo chciałbym być jeszcze dzieckiem. Myślę, że moja małżonka także. To jest ten czas, w którym jesteśmy radośni, w którym się uczymy, ale też w którym nabieramy i wiedzy, i umiejętności i możliwości, które dają nam funkcjonować, gdy będziemy już dorosłymi osobami, w naszym życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym
— powiedział.
Chciałem być dziś z Wami, by zobaczyć jak dzięki Wam i Waszym nauczycielom rośnie nasza Ojczyzna
— mówił prezydent, zwracając się do uczniów.
Pierwsza Dama: Witaj szkoło! Niech to będzie dobry rok
To dzisiaj szczególny dzień również dla nas, dla rodziców. Dzień, który przeżywamy niejednokrotnie bardziej niż wy. Pierwszy plecak, pierwszy piórnik, pierwsze szkolne przyjaźnie. To są zawsze wyjątkowe momenty i niezapomiane chwile. Kiedy dziecko staje się uczniem, my, rodzice również zaczynamy nową drogę, niekiedy trudną, ale zawsze są to nowe doświadczenia, emocje, wyzwania. Bardzo się cieszymy, że możemy być dzisiaj z wami, szczególnie w szkole, w której kładzie się nacisk na dialog wychowawców z rodzicami, gdzie każdy znajduje dla siebie bezpieczną przestrzeń
— podkreśliła Marta Nawrocka.
Kochani i uczniowie, życzę wam, aby ten rok szkolny był dla was czasem rozwijania swoich pasji i talentów, odkrywania świata. Wam, drodzy nauczyciele życzę dużo cierpliwości i niegasnącej satysfakcji zawodowej. A nam, rodzicom życzę dużo radości i dumy z każdego dnia, kiedy nasze dzieci będą zdobywać nowe umiejętności. Witaj szkoło. Niech to będzie dobry rok
— zakończyła małżonka prezydenta.
Występ artystyczny
Specjalnie dla Pary Prezydenckiej uczniowie zaśpiewali piosenkę „Dwa serduszka”.
„Dwa serduszka” - utwór ze specjalną dedykacją od uczniów dla Prezydenta Karola Nawrockiego i Pierwszej Damy Marty Nawrockiej. Szkoła Podstawowa w Wolanowie
