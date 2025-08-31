Drodzy Rodzice,
Z ogromną troską o polskie dzieci i przyszłość naszej Ojczyzny zwracamy dziś Waszą uwagę na ogromne niebezpieczeństwo ich zdeprawowania!
Szkoła pod rządami lewackiego rządu premiera Tuska i realizującej ideologiczną agendę minister Barbary Nowackiej nie jest już bezpieczna dla dzieci i młodzieży! Nie nauka i wychowanie, ale demoralizacja ma być im serwowana na zajęciach tzw. Edukacji zdrowotnej! Uczniowie będą okłamywani w fundamentalnym postrzeganiu siebie i swojej roli społecznej. Usłyszą, że płeć mogą sobie zmienić, że rodzina to różne związki partnerskie, w tym jednopłciowe i że czymś normalnym jest poszukiwanie przyjemności seksualnej w przypadkowych związkach. Nie dowiedzą się już o tym jak ważna jest miłość wzajemna mężczyzny i kobiety, budowanie trwałej rodziny i wychowywanie w trosce i miłości dzieci. Nie usłyszą też o tym, jak ważne jest każde życie, jak jest bezcennym darem Bożym i że należy je chronić od naturalnego poczęcia aż po naturalną śmierć. Ciążą będą straszeni jako kłopotem, którego trzeba się pozbyć zabijając własne dziecko. Dziecko w systemie ideologii lewackiej jest stygmatyzowane jak przeszkoda w wygodnym życiu.
Drodzy Rodzice,
Wasze dzieci już są na te zajęcia tzw. Edukacji zdrowotnej zapisane decyzją Pani minister Barbary Nowackiej!
Teraz ona zgodnie z hasłem z parad dumy lgbtq+ rości sobie prawo do decydowania o Waszych dzieciach, odbiera Wam naturalne i konstytucyjne prawo do decydowania o tym, jak mają być wychowywane Wasze dzieci! Ona ich nie kocha, to Wy je kochacie, ona chce je zdeprawować! Minister Nowacka realizuje plan ideologii nomarksizmu niszczenia człowieka, tak aby nie budował trwałej rodziny, nie wychowywał kolejnych pokoleń w poczuciu tożsamości narodowej i nie budował pomyślności Ojczyzny. Zdeprawowany seksualnie młody człowiek, nie ma szansy sam być szczęśliwy, nie da szczęścia drugiemu i nie zadba o dobro wspólne Narodu Polskiego i Ojczyzny.
Polacy są dumnym narodem, od wieków zdolnym do ofiar największych w imię miłości do rodziny, Boga i Ojczyzny Polski - nie pozwólmy zniszczyć dorobku cywilizacyjnego naszych przodków! Chrońmy i brońmy nasze dzieci! Nie dajcie się oszukać lewackim kłamstwom pod płaszczykiem niewinnych, a czasem rozsądnie brzmiących haseł. Za uśpioną czujność płacą dziś rodzice i dzieci w krajach zachodnich takich jak Francja, Niemcy, Anglia czy Hiszpania.
W Polsce - to Rodzice a nie lewaccy ideolodzy decydują o tym, jak są i będą wychowywane młode pokolenia Polaków!
DRODZY RODZICE, KTÓRZY TWORZYCIE WSPÓLNOTĘ DUMNEJ KATOLICKIEJ POLSKI,
IDŹCIE DO SZKÓŁ I WYPISZCIE DZIECI Z ZAJĘĆ, KTÓRE MAJĄ JE ZDEPRAWOWAĆ. MUSICIE ZDĄŻYĆ PRZED 25 WRZEŚNIA!
NIE DLA DEPRAWACJI! TAK DLA EDUKACJI!
Barbara Nowak w imieniu Katolicy z Karolem Nawrockim
