„Kondolencje dla rodziny, dla dzieci i bliskich, ale także dla jednostki, w której służył. Wybitny major i wybitna postać polskiego lotnictwa. To są właśnie takie postacie, na których młodsze roczniki wzorują się” - powiedział socjolog Marek Grabowski w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Jolanta Hajdasz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Aleksandra Rybińska, publicystka oraz Stanisław Janecki, publicysta.
Major Maciej „Slab” Krakowian - jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, lider Tiger Demo Team - zginął 28 sierpnia wieczorem podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu. W trakcie służby zgromadził ponad 1 400 godzin nalotu, z czego około 1 200 na F-16. Majora wspominali publicyści. …
