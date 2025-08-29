Płk Krzysztof Zięć: Mjr Maciej "Slab" Krakowian był jednym z najlepszych polskich pilotów, był przyszłością polskiego lotnictwa wojskowego

Śp. mjr Maciej Krakowian

‘Slab’ był obecnie jednym z najlepszych polskich pilotów, nie w tej części akrobacyjnej, tylko wykorzystania operacyjnego” – wspomina tragicznie zmarłego kolegę płk rez., pilot-instruktor F-16 Krzysztof Zięć. „Bystry i inteligentny, po prostu piękny człowiek” - powiedział.

Wczoraj wieczorem podczas ćwiczeń przed zaplanowanymi na weekend pokazami AirSHOW w Radomiu samolot F-16 pilotowany przez mjr Krakowiana rozbił się; pilot nie przeżył.

Znam go nie tyle ze służby, co ze stopy prywatnej. Gdy odchodziłem ze służby w 2014 r., on właśnie rozpoczynał szkolenie na samolocie F-16. Ale to małe środowisko, więc nasze drogi wciąż się przecinały

— powiedział w rozmowie z PAP płk rez, pilot-instruktor F-16 Krzysztof Zięć.

Jak dodał, jego koledzy z eskadry, których bardzo ceni, a którzy odpowiadali za proces szkolenia pilota majora Macieja „Slaba” Krakowiana, uważali go za jednego z najlepszych w tej chwili polskich pilotów.

Nie w tej części akrobacyjnej, demo, tylko w tej wykorzystania operacyjnego. Był po prostu świetnym operatorem tak skomplikowanego systemu bojowego, którym jest samolot F-16

— doprecyzował Zięć.

Przyszłość polskiego lotnictwa

Pilot-instruktor, z którym rozmawiała PAP podkreślił, że mjr Krakowian był przyszłością polskiego lotnictwa wojskowego. To jeden z nielicznych oficerów, którzy ukończyli prestiżową US Air Force Academy w Colorado Springs. Większość absolwentów tej placówki ma odchodzić do cywila, by tam rozwijać karierę zawodową.

„Slab” został w wojsku, przez jakiś czas bił się z systemem, by wreszcie dobić się do drzwi pod tytułem F-16 

— opowiadał Zięć.

Mógł jeszcze zrobić strasznie dużo dobrego dla polskiego lotnictwa. Dla naszej Ojczyzny

— dodał rozmówca PAP.

To nie tylko jego przekonanie. Podzielają je inni członkowie środowiska, które w ramach fundacji Alioth uruchomiło zbiórkę, aby wesprzeć żonę i dwójkę dzieci Macieja Krakowiana.

Koszty obsługi prawnej są olbrzymie. Chcemy, żeby Rodzina „Slaba” przeszła przez ten najtrudniejszy okres kilku miesięcy, ponosząc jak najmniejsze koszty i mając wsparcie środowiska

— zaznaczył.

Niepotrzebny wysiłek”

Krzysztof Zięć nie chciał podzielić się swoimi przypuszczeniami dotyczącymi przyczyny tragedii. Wyraził nadzieję, że zostaną one bardzo dokładnie zbadane, wyjaśnione i przekazane opinii publicznej. Jak wyjaśnił, loty demonstracyjne na małej wysokości co do zasady są obarczone wysokim ryzykiem, jednak w przypadku tak doświadczonego pilota jak mjr Krakowian i dopełnieniu wszystkich procedur, nie jest to ryzyko nieakceptowalne.

Nigdy nie ukrywałem, że jestem przeciwnikiem takich pokazów. Uważam, że przy tak skromnych zasobach i wojnie toczącej się za wschodnią granicą, to niepotrzebny wysiłek polskiego lotnictwa wojskowego

— podkreślił Krzysztof Zięć.

Major Maciej „Slab” Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, liderem Tiger Demo Team. Był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

