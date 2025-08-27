Lena została odebrana wraz z bratem Oskarem ich mamie w czerwcu 2025 roku. Kobieta trafiła do aresztu za nieopłacone mandaty. Po kilku dniach w rodzinie zastępczej 4-miesięczny chłopczyk zmarł, matkę Magdalenę przyprowadzono na pogrzeb synka w kajdankach zespolonych i więziennym drelichu. Po pewnym czasie kobietę wypuszczono i zastosowano wobec niej dozór elektroniczny. Adwokat Magdalena Majkowska z Ordo Iuris poinformowała, że dziewczynka wróciła do rodziców: „Dzisiaj sąd wydał natychmiast wykonywalne postanowienie o uchyleniu pieczy zastępczej”.
Do tragicznego zdarzenia doszło w czerwcu w Warszawie. Policja odebrała a następnie umieściła w rodzinie zastępczej trzyletnią Lenę oraz czteromiesięcznego Oskara. Kilka dni później chłopiec zmarł. Dzieci zostały odebrane, gdy ich matka trafiła do więzienia za nieopłacane mandaty. Trafiły one do rodziny zastępczej, chociaż mogły się nimi zaopiekować: ojciec, babcia i prababcia.
Matka Magdalena pojawiła się na pogrzebie synka w kajdankach zespolonych i więziennym drelichu. To wywołało oburzenie wśród opinii publicznej. Po pewnym czasie kobietę wypuszczono i zastosowano wobec niej dozór elektroniczny.
Lenka wraca do rodziców
Adwokat Magdalena Majkowska z Ordo Iuris poinformowała, że dziewczynka wróciła do rodziców.
Lenka wróciła do mamy i taty! Siostra tragicznie zmarłego w rodzinie zastępczej 4-miesięcznego Oskara przebywała w pieczy zastępczej, pomimo że jej mama od dwóch miesięcy jest na wolności. Dzisiaj sąd wydał natychmiast wykonywalne postanowienie o uchyleniu pieczy zastępczej
— napisała na X.
