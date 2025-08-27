11 października 2025 roku w pruszkowskim Centrum Kultury i Sportu ma odbyć się gala Prime Show MMA. Magistrat wystosował komunikat, w którym nie zgadza się na organizację wydarzenia. „Miasto Pruszków stanowczo sprzeciwia się organizowaniu na terenie naszego miasta pseudowydarzeń sportowych, które mogą szerzyć nienawiść, ksenofobię i postawy sprzeczne z wartościami wspólnoty lokalnej. Pruszków – miasto, które w przeszłości zmagało się z trudnym wizerunkiem i do dziś nosi piętno związków ze światem przestępczym – nie może być miejscem promowania treści i postaw godzących w bezpieczeństwo oraz dobre imię naszej społeczności” - czytamy w oświadczeniu na Facebooku.
Miasto Pruszków stanowczo sprzeciwia się organizowaniu na terenie naszego miasta pseudowydarzeń sportowych, które mogą szerzyć nienawiść, ksenofobię i postawy sprzeczne z wartościami wspólnoty lokalnej. Pruszków – miasto, które w przeszłości zmagało się z trudnym wizerunkiem i do dziś nosi piętno związków ze światem przestępczym – nie może być miejscem promowania treści i postaw godzących w bezpieczeństwo oraz dobre imię naszej społeczności
— czytamy w oświadczeniu.
Prezydent zwrócił się o odwołanie wydarzenia
Magistrat zaznaczył, że nie odpowiada za harmonogram wydarzeń w pruszkowskim Centrum Kultury i Sportu.
Po zapoznaniu się ze szczegółami wydarzenia, Piotr Bąk Prezydent Miasta Pruszkowa zwrócił się do Zarządu Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie o podjęcie działań zmierzających do odwołania zaplanowanej na 11 października gali Prime Show MMA. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że Urząd Miasta Pruszkowa nie ma wpływu na organizowane przez CKiS wydarzenia. Centrum Kultury i Sportu, jako spółka miejska, samodzielnie odpowiada za swój repertuar kulturalny, sportowy i artystyczny. Program wydarzeń nie jest konsultowany z Urzędem Miasta Pruszkowa
— dodano.
