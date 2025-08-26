Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły organizuje ogólnopolskie pikiety pod kuratoriami oświaty. Już 1 września o 9:30 przed MEN odbędzie się konferencja prasowa wieńcząca całą akcję. „Przedstawiciele 87 organizacji pozarządowych zrzeszonych w KROPS wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec zmian w systemie edukacji, które zagrażają wysokiemu poziomowi edukacji i suwerenności polskiej oświaty” – czytamy w komunikacie nadesłanym m.in. do naszej redakcji. Pierwsze akcje protestacyjne odbywają się już dziś. O 12:00 odbyła się pikieta w Łodzi, a o 17:00 KROPS zaprotestuje w Gdańsku.
Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły podkreśla, że na protestach zwróci uwagę m.in. na: „planowaną seksualizację młodego pokolenia w ramach lekcji edukacji zdrowotnej oraz konieczność wypisania dzieci przez rodziców lub opiekunów prawnych z tego przedmiotu do 25 września 2025 r.”, „zapowiadane zmiany programowe pod hasłem Reforma 26. Kompas Jutra:, „wprowadzenie nowych przedmiotów: edukacji zdrowotnej i obywatelskiej”. KROPS protestuje także przeciwko podważaniu autorytetu nauczycieli, związanym np. z likwidacją zadań domowych, „obniżaniu poziomu nauczania poprzez wdrażanie edukacji włączającej”,”utracie suwerenności polskiej oświaty na rzecz Europejskiego Obszaru Edukacji”, „degradacji roli religii i etyki w edukacji”, „stopniową likwidację szkół specjalnych”.
Odbywająca się na naszych oczach transformacja szkolnictwa będzie miała negatywny wpływ na młodych Polaków, znacząco obniżając ich poziom wiedzy oraz pogarszając perspektywy osobiste i zawodowe w dłuższej perspektywie
– przestrzegają inicjatorzy.
Postulaty protestujących
Pierwsza pikieta i konferencja prasowa odbyły się dziś w Łodzi.
Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby powiedzieć rodzicom(…): nie zgadzajcie się na udział swoich dzieci w tych zajęciach. Nie zgadzajcie się na to, aby przekonywano wasze dzieci do tego, iż dwóch ojców i dzieci to rodzina to taka sama rodzina jak rodzina naturalna: matka, ojciec i dzieci. Nie pozwalajcie na to, aby przekonywano wasze dzieci, że do rozpoczęcia współżycia seksualnego wystarczy tylko świadoma zgoda bez żadnych innych warunków. Nie zgadzajcie się, żeby przekonywano wasze dzieci, że będąc dziewczętami mogą identyfikować się jako chłopcy, a będąc chłopcami mogą identyfikować się jako dziewczynki. Nie pozwalajcie na to, aby otwierano przed waszymi dziećmi drogę do okaleczania się
— mówiła Jadwiga Materska, jedna z działaczek.
To rodzice, a nie państwo, nie ustawy przez to państwo sporządzane są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Te prawa to prawa naturalne, które próbuje nam się dziś odebrać. Dzieci to nasza przyszłość, a chce im się odebrać to, co jest bardzo ważne: tożsamość rodzinną, tożsamość chrześcijańską i narodową. Wiele przepisów ostatnio rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji nie jest korzystne dla naszych dzieci. Odbiera im wiedzę, ambicje, wartości i spokój. Zabrano 20 proc. treści z szkolnych przedmiotów, w tym arcydzieła polskiej literatury i bohaterów narodowych. Zlikwidowano prace domowe, aby oduczyć naszych dzieci systematycznej pracy. Zlikwidowano historię i teraźniejszość jako przedmiot oraz dyskryminuje się etykę i religię.Kolejne zmiany, które miały być przeprowadzone w ukryciu za hasłem „zdrowie”, w tym „zdrowie psychiczne”. tymczasem są to, proszę państwa, ukryte przymusowe dewiacje naszych dzieci. Chcą im odebrać dzieciństwo i niewinność. To nie jest żadna reforma oświaty, to niszczenie polskiej szkoły. Jej całkowita przemiana, która w konsekwencji ma doprowadzić do utraty jej suwerenności. Konstytucja zapewnia nam, rodzicom, prorodzinne wartości, ochronę rodziny, ochronę macierzyństwa, ojcostw. Nie próbujmy tego zmieniać
— wyliczyła.
Uczestnicy pikiety skierują do kuratoriów swoje postulaty. To m.in.: zachowanie neutralności w sprawie nowego przedmiotu „Edukacja zdrowotna”, ale także rzetelne informowanie o tym przedmiocie i zmianach w stosunku do dotychczasowego wychowania do życia w rodzinie. Kolejne postulaty dotyczą „stania na straży tego, by szkoły wypełniały swoją funkcję edukacyjną, przekazując konkretną wiedzę, zamiast skupiać się wyłącznie na dbaniu o tzw. ‘dobrostan psychiczny’ uczniów”.
Zachęty do realizacji treści z zakresu języka polskiego oraz historii, które zostały usunięte z obowiązkowej podstawy programowej w ramach uszczuplenia, w ramach kółek zainteresowań, konkursów czytelniczych, recytatorskich, wiedzy przedmiotowej, szkolnych wydarzeń artystycznych (…) Dążenia do realizacji prawa do nauczania religii w szkołach w sposób niedyskryminujący uczniów uczęszczających na te lekcje(…) Zachęcania nauczycieli podległych placówek na terenie województwa do zadawania prac domowych jako istotnego elementu samokształcenia uczniów (…) Poddania ścisłej kontroli organizacji pozarządowych, które chcą prowadzić zajęcia w placówkach oświatowych, a szczególnie weryfikacji ich pracowników i członków w wykazie osób skazanych za pedofilię oraz bezwzględnego egzekwowania wymogu przedstawienia rodzicom i władzom szkoły szczegółowego scenariusza zajęć i materiałów, jakie będą używane i pokazywane na terenie szkoły, w tym podczas zajęć z ratowania życia na lekcjach wychowawczych
— podkreślono na konferencji.
