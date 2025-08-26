Społeczeństwo to nie tylko zbiór jednostek, ale wspólnota, która potrafi się wspierać i współdziałać. Tak rozumiana solidarność to fundament spółdzielczości, obecny w Polsce od czasów Franciszka Stefczyka. W Roku Spółdzielczości szczególnie mocno wybrzmiewa rola Fundacji im. Franciszka Stefczyka, która poprzez działalność charytatywną, edukacyjną i społeczną wspiera rozwój lokalnych wspólnot, rodzin i osób w potrzebie.
Misją spółdzielczości od początku było wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu. Kasy Stefczyka dawały ludziom dostęp do usług finansowych, które wcześniej były dla nich niedostępne. Dziś Fundacja im. Franciszka Stefczyka rozwija tę ideę na polu społecznym.
Jednym z najważniejszych obszarów działalności jest pomoc dzieciom i młodzieży. Program „Skarbonka” pozwolił na zebranie i przekazanie ponad 2,3 mln zł kilkudziesięciu domom dziecka. To wsparcie obejmowało zarówno potrzeby edukacyjne, jak i codzienne wyposażenie, które ułatwia podopiecznym funkcjonowanie i naukę.
Fundacja angażuje się także w działania charytatywne skierowane do seniorów, osób chorych i wykluczonych społecznie. Niesiona pomoc ma charakter nie tylko materialny, ale i wychowawczy – pokazuje, że wspólnota zawsze powinna troszczyć się o najsłabszych.
Działania te wpisują się w szeroki nurt aktywności obywatelskiej. Wspierając lokalne inicjatywy, projekty edukacyjne i wydarzenia o charakterze patriotycznym, Fundacja buduje społeczeństwo, które jest świadome swoich korzeni i otwarte na przyszłość.
Społeczeństwo oparte na wartościach spółdzielczych – solidarności, współodpowiedzialności i wzajemnej pomocy – jest silniejsze i bardziej odporne na kryzysy. Fundacja im. Franciszka Stefczyka, kontynuując misję swojego patrona, pokazuje, że idea spółdzielczości wciąż jest aktualna i ma realne znaczenie dla życia codziennego Polaków.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/738704-spoleczenstwo-oparte-na-wspolpracy-wciaz-inspirujace-idea
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.