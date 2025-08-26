Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej chwali weto prezydent Nawrockiego: "To dowód, że głos lekarzy jest słyszany"

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego to dowód, że głos lekarzy jest słyszany - ocenił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Według samorządu lekarskiego zawetowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy utrwalała uproszczone tryby uzyskiwania prawa wykonywania zawodu.

Lekarze z Ukrainy

Prezydent poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowela dotyczyła m.in. warunkowego trybu wykonywania zawodu lekarza przez Ukraińców.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) w opublikowanym w poniedziałek komunikacie zaznaczył, że decyzja prezydenta to dowód, że głos lekarzy w Polsce jest słyszany.

Od początku podkreślaliśmy, że bezpieczeństwo pacjentów musi być zawsze ważniejsze niż doraźne rozwiązania polityczne

– dodał.

NRL zaznaczyła, że od dłuższego czasu przeciwstawiała się utrwalaniu uproszczonych trybów uzyskiwania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty – bez nostryfikacji dyplomu czy pełnej znajomości języka polskiego – które stwarzały poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. W komunikacie przypomniano, że prezes NRL podkreślił w sierpniu, że przedłużenie warunkowego trybu wykonywania zawodu naraża pacjentów na ryzyko utraty życia lub zdrowia. NRL zaznaczyła także, że zatrudnianie lekarzy z Ukrainy bez odpowiednich standardów to jednocześnie osłabianie systemu ochrony zdrowia Ukrainy, kraju w trakcie wojny, którego lekarze są tam życiowo potrzebni.

Według rządu przepisy zawetowanej przez prezydenta Nawrockiego nowelizacji uszczelniają tzw. system uproszczony umożliwiający wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli Ukrainy oraz inne osoby, które uzyskały kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza Unią Europejską.

Prezes NRL zwrócił się w sierpniu do prezydenta o weto ustawy i podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która całkowicie zlikwiduje uproszczone tryby uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu w Polsce.

Prezydent Karol Nawrocki przekazał w poniedziałek, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy m.in. dlatego, że według niego świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

