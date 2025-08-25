Konfederacja Korony Polskiej zorganizowała wczoraj w Warszawie marsz „Stop Inwazji Imigrantów”, który przeszedł z placu Trzech Krzyży pod Pałac Prezydencki. Youtuber Marcin Rola, wraz z jednym z uczestników, spalili podczas tego wydarzenia banderowską flagę. Równolegle w stolicy odbywała się lewicowa kontrmanifestacja „Zgaś faszyzm w zarodku”.
Marsz zorganizowany przez Konfederację Korony Polskiej rozpoczął się po godz. 17 pod pomnikiem Wincentego Witosa na placu Trzech Krzyży. Następnie przemaszerował Traktem Królewskim przed Pałac Prezydencki.
Jego uczestnicy skandowali hasła „Stop masowej imigracji”, czy „Polak w Polsce gospodarzem”. Mieli też ze sobą biało-czerwone flagi i transparenty z hasłami sprzeciwu wobec nielegalnej migracji.
Przed Pałacem Prezydenckim demonstranci zwracali się do prezydenta Karola Nawrockiego, aby zawetował ustawę o pomocy obywatelom ukraińskim.
Lewicowa kontrmanifestacja
Z kolei o godz. 17.30 pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu rozpoczęła się kontrmanifestacja zorganizowana m.in. przez Związek Syndykalistów Polski i Pracowniczą Demokrację.
Jej uczestniczy trzymali banery z napisami „Precz z brunatną hołotą”, „Nie boję się uchodźców, boję się skrajnej prawicy”, „Nacjonalizm zabija”, czy „Solidarni z imigrantami” i skandowali „Warszawa miastem antyfaszyzmu”. W trakcie swojej pikiety odnosili się też do kwestii pracowniczych i lokatorskich oraz uczcili minutą ciszy poległych w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Jak poinformowała PAP Komenda Stołeczna Policji - było spokojnie.
Około godz. 20 marsz i kontrmanifestacja zakończyły się.
Spalenie banderowskiego symbolu
Streamer Marcin Rola, wraz z działaczem Konfederacji Korony Polskiej, spalili banderowską flagę.
Do śmietnika z tym nazistowskim ścierwem!
— powiedział Rola, umieszczając banderowski symbol w pojemniku wypełnionym łatwopalną cieczą. Mężczyzna nazywany przez youtubera „kolegą” natomiast podpalił flagę zapalniczką.
