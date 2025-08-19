Średnio 142 dni (tj. prawie 5 miesięcy) w przypadkach stabilnych, a w tych pilnych „tylko” 61 dni (czyli ok. 2 miesięcy) wynosi w Polsce czas oczekiwania na wizytę u kardiologa - podaje portal rynekzdrowia.pl, powołując się na dane Narodowego Funduszu Zdrowia.
Według NFZ, ma to być część planu na skrócenie kolejek. Fundusz wprowadził bowiem obowiązek przyjmowania minimum 15 proc. nowych pacjentów, którego celem byłoby przesunięcie stabilnych chorych pod opiekę lekarzy rodzinnych. Pracownicy ochrony zdrowia są jednak nieco innego zdania.
Już dziś harmonogramy wizyt niektórych placówek są napięte. Według portalu Rynek Zdrowia, część placówek medycznych ma już komplet pacjentów na cały 2026 r., niektóre wyznaczają terminy już na rok 2027.
W którym województwie najszybciej dostaniesz się do specjalisty?
Obecnie prowadzony jest pilotaż Centralnej e-Rejestracji. 119 placówek pozwala dziś umówić wizytę u kardiologa. Już 1 stycznia 2026 r. wszystkie placówki medyczne udostępniające w ramach umowy z NFZ: pierwszorazowe wizyty do kardiologa oraz zapisy na mammografię i cytologię będą zmuszone zintegrować się z tym systemem.
Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty zależy oczywiście także od województwa. W przypadkach pilnych najszybciej dostaniemy się do kardiologa w świętokrzyskim (23,3 dni), najdłużej poczekamy w opolskim (147,3 dni). Pacjenci stabilni najszybciej dostaną się do specjalisty w podlaskim (75,2 dni), a najdłuższy średni czas oczekiwania odnotowano w kujawsko-pomorskim (270,7 dni),
aja/rynekzdrowia.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/738121-zatrwazajace-dane-tyle-czeka-sie-na-wizyte-u-kardiologa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.