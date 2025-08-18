50 osób, w tym pracownicy i klienci sklepu Biedronka na warszawskim Dworcu Centralnym, zostało ewakuowanych po tym, jak zapaliły się ubrania w pomieszczeniu socjalnym sklepu - przekazał PAP asp. Mariusz Kapsa z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.
Jak przekazała PSP, do pożaru doszło po godz. 9. Strażacy przyznają, że sytuacja, z uwagi na lokalizację wyglądała poważnie, jednak szybko została opanowana. Nikomu nic się nie stało.
Spaleniu uległy ubrania znajdujące się w pomieszczeniu socjalnym. Ewakuowano 50 osób, nikt nie został poszkodowany. Na miejscu było sześć zastępów PSP
— powiedział asp. Mariusz Kapsa.
Ewakuacja pracowników i klientów
Dodał, że ewakuowani to pracownicy i klienci, którzy znajdowali się w pobliżu tego miejsca.
Zakończyliśmy działania; zagrożenie nie było takie duże, na jakie wyglądało
— przekazał asp. Kapsa.
Sytuacja szybko opanowana
Asp. sztab. Artur Wojdat z komisariatu kolejowego Policji przekazał, że doszło do zadymienia, ale sytuacja została szybko opanowana.
Trwają czynności dochodzeniowo-śledcze
— dodał.
