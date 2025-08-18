Ogień na Dworcu Centralnym! 50 osób zostało ewakuowanych. Zapaliły się ubrania w pomieszczeniu socjalnym Biedronki

50 osób, w tym pracownicy i klienci sklepu Biedronka na warszawskim Dworcu Centralnym, zostało ewakuowanych po tym, jak zapaliły się ubrania w pomieszczeniu socjalnym sklepu - przekazał PAP asp. Mariusz Kapsa z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Jak przekazała PSP, do pożaru doszło po godz. 9. Strażacy przyznają, że sytuacja, z uwagi na lokalizację wyglądała poważnie, jednak szybko została opanowana. Nikomu nic się nie stało.

Spaleniu uległy ubrania znajdujące się w pomieszczeniu socjalnym. Ewakuowano 50 osób, nikt nie został poszkodowany. Na miejscu było sześć zastępów PSP

— powiedział asp. Mariusz Kapsa.

Ewakuacja pracowników i klientów

Dodał, że ewakuowani to pracownicy i klienci, którzy znajdowali się w pobliżu tego miejsca.

Zakończyliśmy działania; zagrożenie nie było takie duże, na jakie wyglądało

— przekazał asp. Kapsa.

Sytuacja szybko opanowana

Asp. sztab. Artur Wojdat z komisariatu kolejowego Policji przekazał, że doszło do zadymienia, ale sytuacja została szybko opanowana.

Trwają czynności dochodzeniowo-śledcze

— dodał.

