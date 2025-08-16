Blisko 20 proc. Polaków skorzystało w ostatnim roku z usługi kup teraz, zapłać później - wynika z raportu CRIF. Autorzy analizy podkreślają, że popularność BNPL rośnie w szybkim tempie i już teraz Polacy korzystają z tej formy płatności częściej niż mieszkańcy Niemiec, Francji, Włoch czy Wielkiej Brytanii.
Autorzy publikacji zwrócili uwagę, że tzw. usługa Buy Now Pay Later (BNPL), zyskuje na popularności na polskim rynku e-commerce. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 18 proc. Polaków zadeklarowało skorzystanie z tej formy finansowania zakupów online. To więcej niż średnia we Włoszech, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, która wynosi 11 proc.
Cytowany w informacji Kamil Gosławski z CRIF Polska zwrócił uwagę, że popularność BNPL w Polsce od kilku lat rośnie w bardzo szybkim tempie.
Dane CRIF pokazują, że tylko od stycznia do maja 2025 roku z usług BNPL skorzystało już 1,4 miliona klientów a w całym roku ubiegłym - 1,7 miliona osób. Dynamika tego wzrostu świadczy o tym, że BNPL doskonale wpisuje się w potrzeby polskich konsumentów
— wskazał.
Dodał, że w jego ocenie perspektywy dla dalszego wzrostu BNPL w Polsce są pozytywne.
Rynek wciąż ma duży potencjał i jest jeszcze sporo miejsca na rozwój BNPL, nawet jeśli na tle innych krajów wypadamy już bardzo dobrze. Możemy spodziewać się dalszej ekspansji tej formy płatności na nowe sektory handlu i ewolucji samych usług BNPL
— podkreślił.
Dodał również:
Nowoczesne technologie, w tym sztuczna inteligencja sprawiają, że zakupy online już są na wysokim poziomie personalizacji i to indywidualne dopasowanie będzie jeszcze rosło. Odroczone płatności są też bardzo wygodne i po prostu łatwe, a będą coraz łatwiejsze. Ten kontekst niesie ze sobą też pewne zagrożenie. Dostawcy i użytkownicy usług muszą dbać o utrzymanie odpowiedzialnego podejścia do finansowania, aby uniknąć ryzyka nadmiernego zadłużenia. Do tego najlepiej sprawdza się edukacja finansowa klientów.
Z analizy wynika ponadto, że w okresie styczeń-maj 2025 r. średnia wartość zobowiązania w realizowanych za pomocą BNPL transakcjach wyniosła 283 zł. Autorzy raportu podkreślili, że ta średnia powinna rosnąć.
CRIF to dostawca rozwiązań z zakresu m.in. informacji biznesowej i kredytowej, analizy danych i outsourcingu. Działa także jako agencja informacji gospodarczej poprzez gromadzenie i analizowanie danych o podmiotach gospodarczych oraz konsumentach w celu oceny ich wiarygodności kredytowej.
xyz/PAP
