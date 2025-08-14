GIS ostrzega! W "Pyłku kwiatowym" stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed partią produktu o nazwie „Pyłek kwiatowy”, w której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Spożycie produktu może stanowić ryzyko dla zdrowia.

GIS poinformował, że przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w partii produktu o nazwie „Pyłek kwiatowy” stwierdzone zostało w badaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego uznano, że spożycie produktu zanieczyszczonego alkaloidami pirolizydynowymi na wykrytym poziomie może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów

— przekazał GIS.

Ostrzeżenie dotyczy produktu o numerze partii i dacie minimalnej trwałości: „13/12/2026 1/1”, którego producentem jest Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” Sp. z o.o., Stróże 235, 33-331 Stróże.

Producent już zareagował

Jak przekazał GIS, producent rozpoczął już procedurę wycofania z rynku zakwestionowanego towaru i informowania odbiorców. Dodał, że postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie prowadzone jest przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te – jak podkreśla GIS – nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu, czy wycofania ich z asortymentu.

