Po niedawnym ataku na Martę Nawrocką… za założenie tej samej sukienki drugi raz, teraz media chwalą jej ubiór. Jak napisano na łamach WP Kobieta, Pierwsza Dama „znów zwróciła na siebie uwagę – tym razem drugą stylizacją podczas uroczystości na Placu Zamkowym”. Zrezygnowała z sukienki na rzecz spodni i żakietu z baskinką. Kto jest odpowiedzialny za jej wizerunek? Prawda zaskakuje, bowiem stroje z dnia zaprzysiężenia to autorski projekt Marty Nawrockiej, zrealizowany we współpracy z bardzo znanym gdańskim mistrzem krawiectwa. Jarosław Konaszewski zdradził szczegóły w rozmowie z „Faktem”.
Czy to niestosowne, by założyć dwa razy tę samą kreację? Ekspertka od wizerunku, Marta Rodzik w rozmowie z „Faktem” twierdziła, że w dyplomacji raczej tak nie wypada, a długość sukienki Marty Nawrockiej „była niestosowna”.
Teraz ta sama gazeta chwali wygląd Pierwszej Damy.
Jak się okazuje, sama zaprojektowała stroje na inaugurację prezydentury, wybierając „power color” pierwszych dam – błękit. I choć Melania Trump czy Brigitte Macron na zaprzysiężenie swoich mężów zakładały kreacje od światowych projektantów, Marta Nawrocka, lokalna patriotka, sięgnęła po rzemieślników z rodzinnego Gdańska
„Pierwszą Damę znamy od wielu lat”
Pierwszą Damę znamy od wielu lat – wspiera naszą pracownię i z dumą możemy powiedzieć, że jest naszą zaufaną klientką. Ceni gdańskie rzemiosło i lokalnych twórców, a przede wszystkim ręczne, miarowe krawiectwo, które z pasją pielęgnujemy
— wskazał w rozmowie z „Faktem” Jarosław Konaszewski, mistrz krawiectwa z ponad 40-letnim stażem.
Jego zespół projektuje i szyje kreacje dla małżonki prezydenta RP, realizując projekty pierwszej damy we współpracy ze stylistką.
Gdy po wyborach prezydenckich nadszedł czas na projekt stylizacji na uroczystość zaprzysiężenia, Pierwsza Dama przyszła do naszej pracowni już z gotową wizją. Naszym zadaniem było ją zrealizować. Razem z projektantką dopracowały każdy detal, by stylizacja była dokładnie taka, jak Marta Nawrocka sobie ją wyobrażała — od pierwszego szkicu po wszycie ostatniego guzika. Była obecna na każdym etapie – wybierała tkaniny, dopracowywała kroje, decydowała o dodatkach. Najczęściej stawia na te od polskich projektantów – buty, torebki czy biżuterię
— mówił Konaszewski.
Jak dodaje gazeta, jeśli chodzi o makijaż i fryzurę, Marta Nawrocka postanowiła zaufać Gosi Niemczak.
Staram się łączyć ponadczasową klasę z nowoczesnymi trendami. Na uroczystość zaprzysiężenia, inspirując się stylizacją Pierwszej Damy, stworzyłam elegancki sleek bun (gładki kok), podkreślający harmonię i klasę. Makijaż miał dodać subtelnej świeżości i wydobyć urodę w tym wyjątkowym dniu
— powiedziała „Faktowi” Gosia Niemczak.
