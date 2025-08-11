Dziś w szpitalu MSWiA w Warszawie zmarł Jerzy Dziewulski, były policjant, antyterrorysta, polityk, a także jeden z dowódców operacji „Most” miał 81 lat.
Informację o jego śmierci potwierdziła w rozmowie z Polsat News rodzina.
Jerzy Dziewulski był emerytowanym oficerem policji i antyterrorystą. To także poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji, doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa.
W służbie od 1966 r.
Jerzy Dziewulski trafił do milicji w roku 1966, po ukończeniu służby wojskowej w stopniu sierżanta podchorążego. Został funkcjonariuszem wydziału kryminalnego. Następnie był m.in. dowódcą jednostki antyterrorystycznej na lotnisku Warszawa-Okęcie. Kierował wówczas działaniami służb podczas kilkunastu prób porwań samolotów pasażerskich.
W 1991 roku dołączył do Komendy Głównej Policji. Siedem lat później odszedł z niej w stopniu młodszego inspektora.
