Nie milkną echa wydarzeń, które miały miejsce na Stadionie Narodowym. Podczas koncertu białoruskiego artysty pojawiły się m.in. Banderowska flaga oraz flaga Ukrainy z nazistowskimi symbolami. Sieć obiegły też nagrania z zachowaniem uczestników koncertu, gdy ci wracali już do domów. Na portalu X pojawiły się krytyczne komentarze.
W Warszawie odbył się koncert białoruskiego rapera Maksa Korża, na który tłumnie przybyli m.in. przedstawiciele środowisk białoruskich i ukraińskich.
W pewnym momencie wydarzenia na płycie obiektu pojawili się młodzi mężczyźni z flagą banderowską oraz z ukraińską, na której umieszczono nazistowskie symbole.
Reakcja na wydarzenia na koncercie
Wydarzenia, które miały miejsce podczas koncertu, wywołały oburzenie m.in. polityków i dziennikarzy.
To chyba jasne, że po akcji na Stadionie Narodowym i pokazywaniu symboli banderowskich, osoby odpowiedzialne mają opuścić terytorium Polski. To ma być też sygnał dla każdego, kto jest naszym gościem, że ma szanować nasze prawo, historię i uczucia
– pisze Michał Wójcik.
Co do wczorajszego koncertu na Narodowym i jego uczestników - wszyscy oni są przedstawicielami turańskiej cywilizacji. Ukraińcy też. Nikt mnie nie przekona, że jest inaczej
– twierdzi Natalia Nitek-Płażyńska.
Ponieważ panowie z UA tak się dobrze bawili na Narodowym, zerknąłem, jak tam szlak bojowy brygady, która w 2024 miała zostać stworzona z Ukraińców przebywających w Polsce. Okazało się, że historia jest krótka
– przekonuje jeden z użytkowników portalu X.
Złapać. Deportować. Teraz!!!
– napisał Sławomir Jastrzębowski
Jak ma za dużo energii, to zawsze może u siebie na froncie w okopie pokazać jaki z niego bohater
– czytamy we wpisie mecenasa Bartosza Lewandowskiego.
mly/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/737421-tak-zachowywali-sie-ukraincy-na-koncercie-mocne-reakcje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.