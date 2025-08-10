Wczoraj na Stadionie Narodowym wystąpił Max Korzh, jednak dzień wcześniej białoruski raper nieformalnie miał zgromadzić fanów przy ulicy Ordona na warszawskiej Woli. Nielegalna „impreza” wzbudziła oburzenie mieszkańców. Interweniowała policja. Po wydarzeniu została masa śmieci, głównie butelek. Ponadto w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące, że w czasie późniejszego wydarzenia artysty na PGE Narodowym wymachiwano banderowską flagą.
Policja przekazała Miejskiemu Reporterowi, że na Woli znajdowało się kilkaset osób, które puszczały głośno muzykę.
Policjanci wystawili 25 mandatów oraz zatrzymali 6 osób w związku z posiadaniem narkotyków
— przekazali mundurowi. Jak dodano, „wobec organizatora imprezy zostanie skierowany wniosek o ukaranie za zakłócanie porządku publicznego”.
Według relacji świadków, w wydarzeniu uczestniczyło nawet kilka tysięcy osób. Mieszkańcy opisywali silny hałas, blokady przez źle zaparkowane auta, odpalanie rac i fajerwerków, brak miejsc parkingowych, a także pozostawione śmieci i załatwianie potrzeb fizjologicznych w przestrzeni publicznej
— opisał serwis Miejski Reporter.
„Organizator nie miał zgody”
Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola napisał do mieszkańców, że urząd nie miał nic wspólnego z tym wydarzeniem.
Moi Drodzy, pytacie o „wydarzenie”, które odbyło się wczoraj wieczorem w okolicy ul. Ordona. Informuję, że Urząd Dzielnicy Wola nie miał z tym nic wspólnego. Za to zgromadzenie odpowiada prywatny organizator (został ustalony) i mam nadzieję, że poniesie stosowne konsekwencje. Rozumiem sytuację mieszkańców pobliskich osiedli, którzy musieli wczoraj zmierzyć się z hałasem i innymi utrudnieniami spowodowanymi tym zgromadzeniem. Jestem po rozmowach z komendantem policji naszej wolskiej Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV i przedstawicielami Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. Z rozmów tych wynika, że organizator nie miał zgody na tak dużą imprezę masową, która też wymaga szczególnych przygotowań i zabezpieczeń. Policjanci byli na miejscu przed godz. 18, nie mieli wcześniej wiedzy o zaplanowanym tak dużym zgromadzeniu w tym miejscu. W miarę wzrostu liczby uczestników siły policyjne zostały adekwatnie zwiększone. W szczytowym momencie w akcji udział brało kilkuset policjantów. W wyniku działań policji po godz. 22 organizator zakończył wydarzenie
— napisał.
Funkcjonariusze podczas swoich działań związanych z zakłóceniem porządku publicznego w okolicy ul. Ordona wystawili kilkadziesiąt mandatów i zatrzymali 6 osób. Jest przygotowany także wniosek do Sądu o ukaranie organizatora tego wydarzenia. Bardzo dziękuję funkcjonariuszom policji za wczorajsze działania. W poniedziałek, 11 sierpnia, zwrócimy się z prośbą do władz PKP, aby zweryfikowały umowę z najemcą terenu i wyciągnęły konsekwencje od prywatnego najemcy. Pozostała jeszcze kwestia całego „bałaganu”, który uczestnicy zgromadzenia pozostawiali po sobie… Poprosimy służby miejskie odpowiedzialne za sprzątnięcie tego wszystkiego o wycenę swoich działań. Następnie zwrócimy się do organizatora o pokrycie kosztów sprzątania
— poinformował Krzysztof Strzałkowski.
Propagowanie banderyzmu na Narodowym
Ponadto w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące, że podczas koncertu Maxa Korzha na Stadionie Narodowym, w tłumie wymachiwano banderowską flagą.
Miało też dojść do strać z ochroną.
Dzicz. Zero poszanowania jakichkolwiek zasad. Bójki z ochroną, wbieganie na strefy w których być nie powinni. Tragedia. Ktoś powinien za to odpowiedzieć…
— przekazał jeden z internatów.
Jako obywatele Polski oczekujemy od policji i Marcina Kierwińskiego natychmiastowej reakcji na profanację pomnika Rzeź wołyńska oraz szerzenie wrogiej Polsce symboliki bandaryzmu podczas koncertu w Warszawie: oba zdarzenia dzieli dosłownie kilka dni
— przekazało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów - Sędziowie RP.
