„Działania, mające na celu dobro dzieci i młodzieży, nie mogą być pozorne, nieprzemyślane i naruszające inne dobra, zwłaszcza chronione przez Konstytucję RP. Dotyczy to przede wszystkim nieuzasadnionego, powszechnego ograniczania władzy rodzicielskiej wszystkich rodziców w tak ważnej sferze, jaką jest ochrona zdrowia ich dzieci, w sytuacji niejasności przepisów, braku kontroli oraz arbitralności decyzji osób udzielających tych świadczeń. Prawidłowa ochrona zarówno praw dzieci, jak i praw oraz obowiązków rodziców, jest dla nas priorytetem” – napisała Polska Federacja Ruchów Obrony Życia w liście z podziękowaniami dla prezydenta Andrzeja Dudy za skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustaw o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która miała umożliwiać osobom niepełnoletnim 13+ uzyskiwanie ambulatoryjnych świadczeń z zakresu psychologii bez zgody rodzica.
Pełna treść listu
Szanowny Panie Prezydencie!
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wyraża wielkie podziękowanie za skierowanie w dniu 5 sierpnia 2025 r. do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej ustaw o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, uchwalonych przez Sejm na posiedzeniu nr 37 w dniu 25 czerwca 2025 r.
Celem tych ustaw jest umożliwienie osobom małoletnim powyżej 13 roku życia, korzystanie ze świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej przez psychologa lub terapeutę bez zgody i wiedzy rodziców lub opiekunów prawnych. Projektowane przepisy naruszają konstytucyjne zasady ochrony praw i obowiązków rodzicielskich, równości wobec prawa oraz poprawnej legislacji. W szczególności niepokojące jest delegowanie kluczowych rozstrzygnięć na poziom rozporządzeń ministerialnych, brak sądowej kontroli tych decyzji oraz arbitralność kryteriów dostępu do świadczeń przez małoletnich.
Proponowane zmiany ustawowe mogą powodować konflikty w rodzinie, podważać zaufanie do rodziców, utratę przez małoletnie dzieci więzi z własnym środowiskiem rodzinnym oraz pogłębiać ich osamotnienie, co jest sprzeczne z dobrem dzieci deklarowanym w uzasadnieniu do projektu ustaw.
Jesteśmy przekonani, że młodzież, gdy to jest potrzebne, powinna być otaczana właściwą opieką specjalistów i nie może być pozostawiana sama sobie. Nie można jednak akceptować takich rozwiązań, jak utajnianie kontaktów dzieci z lekarzami czy psychologami.
Działania, mające na celu dobro dzieci i młodzieży, nie mogą być pozorne, nieprzemyślane i naruszające inne dobra, zwłaszcza chronione przez Konstytucję RP. Dotyczy to przede wszystkim nieuzasadnionego, powszechnego ograniczania władzy rodzicielskiej wszystkich rodziców w tak ważnej sferze, jaką jest ochrona zdrowia ich dzieci, w sytuacji niejasności przepisów, braku kontroli oraz arbitralności decyzji osób udzielających tych świadczeń. Prawidłowa ochrona zarówno praw dzieci, jak i praw oraz obowiązków rodziców, jest dla nas priorytetem.
Z wyrazami podziękowania i głębokiego szacunku.
W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:
• Jakub Bałtroszewicz, prezes – Fundacja Jeden z Nas
• ks. Tomasz Kancelarczyk, wiceprezes – Fundacja Małych Stópek
• Grzegorz Nienartowicz, wiceprezes – Fundacja Ku Pełni Życia
• Magdalena Bartoszewicz – Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
• Maria Gondek – Fundacja Fala Życia
• Ewa Kowalewska – Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – HLI Polska
• Rafał Szczypta – Rycerze Kolumba
• oraz Antoni Szymański – Pro Ecclesia et Populo
