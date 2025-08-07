Sejm uchwalił nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Zawiera ona rozwiązania chroniące dzieci wprowadzone tzw. ustawą Kamilka. W czasie, kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości trąbi o sukcesie, wystąpienie Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak w czasie wystąpienia w Senacie RP to istny kubeł zimnej wody na autorów nowych przepisów – mających chronić polskie dzieci.
Nowelizacja ma na celu usunięcie niejasności związanych ze stosowaniem przepisów w weryfikujących osoby pracujące lub angażujące się w działalność związaną z dziećmi.
Chciałabym przekazać negatywną opinię Rzecznika Praw Dziecka na temat projektu ustawy. Ta ustawa w sposób nieuzasadniony obniża standard ochrony dzieci w Polsce. Od samego początku – od kiedy projekt ustawy znalazł się w Sejmie, a także w Senacie, byliśmy na każdej komisji i w sposób obszerny argumentowaliśmy, dlaczego ta ustawa obniża standard ochrony dzieci w Polsce
– mówi Horna-Cieślak.
Skazany za przestępstwa seksualne w polskim Sejmie
Jak podkreśliła Rzecznik Praw Dziecka, na Zachodzie standardem w ochronie najmłodszych jest profilaktyka mająca nie dopuścić do sytuacji, w której kontakt z dziećmi mają osoby, których przeszłość może sugerować, iż stanowią oni dla tych dzieci zagrożenie. Nowymi przepisami – według RPD – zamiast zmierzać w stronę tych dobrych obyczajów, polskie prawodawstwo cofa się i traci kontrolę nad tym, kto ma do czynienia z naszymi dziećmi.
Nie wiem czy państwo wiecie, ale we wtorek, w polskim Sejmie na posiedzeniu zespołu parlamentarnego, który zajmował się sytuacją dzieci, była obecna osoba, która została skazana za przestępstwo seksualne. Ta osoba widnieje w rejestrze sprawców seksualnych
— poinformowała rzecznik.
Wszyscy mnie się pytają, jak to jest możliwe, że taka osoba w ogóle weszła do parlamentu, że ta osoba w ogóle zabierała głos w sprawach dzieci. I niestety na gruncie obecnej ustawy dokładnie tak będzie to wyglądać. Taka osoba będzie mogła wejść do przedszkola, będzie mogła wejść do szkoły, w momencie kiedy na przykład będzie prowadziła zajęcia z dziećmi
— dodaje Horna-Cieślak.
Przestępca nie będzie bał się skłamać!
Nowe przepisy zakładają, że osoba pracująca z dziećmi nie będzie sprawdzana ani w KRK, ani w rejestrze sprawców seksualnych. Także pracownicy uczelni wyższych nie będą musiały przekładać zaświadczenia z krajowego rejestru karnego, a tylko i wyłącznie oświadczenie o tym, że nie są osobami karanymi.
Jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, to nie będzie miał żadnych wątpliwości w zakresie tego, żeby złożyć fałszywe oświadczenie. Nie będzie miał skrupułów
— punktuje absurdy nowych przepisów Rzecznik Praw Dziecka.
W podobnym tonie na temat nowych przepisów wypowiadał się Rzecznik Praw Obywatelskich.
Projektodawca wprowadził liczne wyjątki od obowiązku weryfikacji karalności, które oparte są na pewnych założeniach w ocenie występowania ryzyka skrzywdzenia dziecka. Powstaje jednak pytanie, czy tak zakreślony katalog nie niweczy w części celu, jakim jest dbałość o ochronę i bezpieczeństwo małoletniego
— pisze w swoim oświadczeniu RPO.
Ministerstwo Sprawiedliwości, po przegłosowaniu nowelizacji ustawy zakomunikowało szeroko wielki sukces, który podchwyciły media.
Sejm przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, zawierającej rozwiązania chroniące dzieci wprowadzone tzw. ustawą Kamilka. Celem nowelizacji jest przede wszystkim usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiały się w praktyce stosowania dotychczasowych przepisów, zwłaszcza tych dotyczących weryfikacji karalności osób zatrudnianych lub angażujących się w określoną w ustawie działalność z dziećmi
— głosił komunikat MS.
Jako organ konstytucyjny, który stoi na straży praw dziecka, apeluję o to, żeby ustawa nie była uchwalona w obecnym kształcie. Do wielu tragedii mogłoby nie dojść, gdyby kontakt z dziećmi miały osoby, które nie były wcześniej skazywane
— mówiła 7 sierpnia w Senacie Rzecznik Praw Dziecka.
