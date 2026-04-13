Setki żółtych tulipanów Polacy składają co roku 13 kwietnia przed Pałacem Prezydenckim. Podczas tego poruszającego wydarzenia oddajemy hołd śp. Marii Kaczyńskiej, pierwszej damie zmarłej tragicznie, wraz z mężem - urzędującym wówczas prezydentem i 94 innymi osobami, 10 kwietnia 2010 r. w Katastrofie Smoleńskiej. Do zgromadzonych osób wyszedł prezydent Karol Nawrocki. Z Polakami pragnącymi oddać hołd żonie śp. Lecha Kaczyńskiego, która cieszyła się szacunkiem i sympatią naszych rodaków niezależnie od ich poglądów politycznych, była dziś Telewizja wPolsce24.
Dlaczego żółte tulipany i dlaczego akurat 13 kwietnia? Były to ulubione kwiaty śp. Marii Kaczyńskiej. Piękna tradycja narodziła się dokładnie 16 lat temu, w dniu, kiedy do Polski sprowadzono trumnę z ciałem tragicznie zmarłej pierwszej damy. Gdy 13 kwietnia 2010 r. ulicami Warszawy przejeżdżał kondukt żałobny, zgromadzeni przynieśli ze sobą kwiaty - zwłaszcza ulubione tulipany, umieszczając je na masce karawanu. W momencie wjazdu na teren Pałacu Prezydenckiego pojazd został niemal w całości pokryty kwiatami.
„Cudowni ludzie, bardzo ich kochałam”
Od tamtej pory co roku 13 kwietnia Polacy przed Pałacem Prezydenckim układają z setek żółtych kwiatów kobierzec. Ludzie zgromadzeni dziś na Krakowskim Przedmieściu podzielili się z reporterem Telewizji wPolsce24 Rafałem Jarząbkiem swoimi wspomnieniami o śp. Marii Kaczyńskiej.
Miała taką charyzmę swoją. Była taką serdeczną, dobrą osobą. Rzeczywiście, przychodzimy tutaj co roku i składamy jej ulubione tulipany, jako wyraz pamięci
— powiedział Adam Borowski, działacz opozycji demokratycznej czasów PRL i przewodniczący warszawskich Klubów Gazety Polskiej, które to zainicjowały akcję „Tulipany dla Marii Kaczyńskiej”.
Ciepło, spokój. Kultura. Wysoka kultura. Wykształcona kobieta, ale też bardzo skromna, mająca dobry wpływ na męża
— powiedziała z kolei jedna z kobiet zgromadzonych przed Pałacem Prezydenckim.
To byli dla mnie cudowni ludzie, prawdziwi patrioci. Wpisałam się w książkę po śmierci prezydenta Kaczyńskiego. Stałam półtorej godziny w kolejce, tutaj. Bardzo ich kochałam
— mówiła kolejna z pań spotkanych przez naszą telewizję na Krakowskim Przedmieściu.
Do osób zgromadzonych przed pałacem wyszedł prezydent Karol Nawrocki.
Tulipan Marii Kaczyńskiej
Pierwsza dama, która wraz z prezydentem Lechem Kaczyńskim, załogą Tu-154, parlamentarzystami, duchownymi, wojskowymi i przedstawicielami Rodzin Katyńskich zginęła w Katastrofie Smoleńskiej, jeszcze w 2008 r. doczekała się własnej odmiany ukochanych kwiatów.
Jan Ligthart, znany hodowca tulipanów z Holandii, stworzył specjalną odmianę nazwaną na cześć żony prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tulipa ‘Maria Kaczynska’ wywodzi się z rodziny liliowatych i ma kwiaty w ulubionym kolorze swojej patronki - kremowym.
wPolsce24/Joanna Jaszczuk
